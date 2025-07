Vigili del Fuoco, sottosegretario all’Interno Prisco: “Chiesti al MEF 2,3 mld derivanti dalla formazione antincendio sui luoghi di lavoro”

(AGENPARL) - Roma, 8 Luglio 2025

*VIGILI DEL FUOCO, Prisco: chiesta la riassegnazione di 2,3 milioni di euro

derivanti dall’attività di formazione antincendio e sicurezza sul lavoro . *

E’ stata firmata la richiesta al MEF di riassegnazione dei proventi per un

importo di circa 2,3 milioni di euro derivanti dall’attività di formazione

e accertamento per il rilascio dell’attestato di idoneità svolta dal Corpo

Nazionale dei Vigili del Fuoco al personale addetto alla prevenzione

antincendio e alla gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro.

“*Formazione e preparazione degli addetti alla gestione delle emergenze e

alla sicurezza dei propri luoghi di lavoro, avvalendosi della

professionalità e della competenza del personale del Corpo Nazionale dei

Vigili del Fuoco, rappresenta l’occasione per elevare i livelli di

prevenzione e di sicurezza nei luoghi di lavoro – *ha spiegato il

sottosegretario Prisco”.

*E’ quanto afferma in una nota il sottosegretario al Ministero dell’Interno

con delega ai Vigili del Fuoco, Emanuele Prisco*

