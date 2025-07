Convocazione VII Commissione Consiliare 16 luglio 2025 ore 16.00

(AGENPARL) - Roma, 8 Luglio 2025

(AGENPARL) – Tue 08 July 2025 7ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Consiglio Comunale di Oristano

LAVORI PUBBLICI E SERVIZI TECNOLOGICI

MANUTENZIONI, SERVIZI CIMITERIALI E TOPONOMASTICA

AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONEN. 7

URAS GIULIANO

CARBONI GIUSEPPE

CARTA VALERIA

FEDERICO FRANCESCO

PERRA MARIA SPERANZA

COMUNE DI ORISTANO

AI SIG. PROFESSIONISTI REDATTORI DEL P.E.B.A.

AL SIG. SINDACO E ALLA GIUNTA

AL CONSIGLIO COMUNALE

ALLA SIG.RA SEGRETARIA GENERALE E AI DIRIGENTI

AL SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE

AL C. E. D. E ALL’UFFICIO STAMPA

LORO RECAPITO

PROTOCOLLO n°

RAP n°

Oggetto

CONVOCAZIONE DELLA VIIª COMMISSIONE – LAVORI PUBBLICI – PRESSO LA CASA MUNICIPALE,

PALAZZO CAMPUS COLONNA, AULA DELLA GIUNTA COMUNALE, IN DATA 16 LUGLIO 2025 CON INIZIO

ALLE ORE 16:00

SI INVITANO QUANTI IN INDIRIZZO A PARTECIPARE ALLA SEDUTA IN OGGETTO E CHE SI TERRÀ NELL’AULA DELLA

GIUNTA MUNICIPALE

MERCOLEDÌ 16 LUGLIO 2025

ORE 16:00

PER TRATTARE L’ORDINE DEL GIORNO CHE SEGUE:

1. P.E.B.A. (PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE): AUDIZIONE IN PRESENZA DEI

PROGETTISTI INCARICATI.

2. VARIE ED EVENTUALI.

SI CHIEDE CORTESEMENTE PRESENZINO ALLA SEDUTA IL SIG. SINDACO, IL SIG. ASSESSORE DEI LL. PUBBLICI E LA SIG.RA

ASSESSORA AI SERVIZI SOCIALI OLTRE AI SIG.RI DIRIGENTI DI COMPETENZA. SI CONFIDA NELLA CONSUETA

COLLABORAZIONE DEL CED PER POTER VISIONARE IN CORSO DI RIUNIONE, NELLA SALA DELLA GIUNTA, LA

DOCUMENTAZIONE (PLANIMETRICA, TOPOGRAFICA, PROGETTUALE ETC.) DI CUI ALL’O. D. G.

ORISTANO, 7 LUGLIO 2025

D’ORDINE

DR. GIULIANO URAS

Presidente della Commissione n. 7

SI BI _G M

_________________________________________________