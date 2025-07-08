Convocazione VII Commissione Consiliare 16 luglio 2025 ore 16.00

(AGENPARL) – Tue 08 July 2025 7ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
Consiglio Comunale di Oristano
LAVORI PUBBLICI E SERVIZI TECNOLOGICI
MANUTENZIONI, SERVIZI CIMITERIALI E TOPONOMASTICA
AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONEN. 7
URAS GIULIANO
CARBONI GIUSEPPE
CARTA VALERIA
FEDERICO FRANCESCO
PERRA MARIA SPERANZA
COMUNE DI ORISTANO
AI SIG. PROFESSIONISTI REDATTORI DEL P.E.B.A.
AL SIG. SINDACO E ALLA GIUNTA
AL CONSIGLIO COMUNALE
ALLA SIG.RA SEGRETARIA GENERALE E AI DIRIGENTI
AL SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE
AL C. E. D. E ALL’UFFICIO STAMPA
LORO RECAPITO
PROTOCOLLO n°
RAP n°
Oggetto
CONVOCAZIONE DELLA VIIª COMMISSIONE – LAVORI PUBBLICI – PRESSO LA CASA MUNICIPALE,
PALAZZO CAMPUS COLONNA, AULA DELLA GIUNTA COMUNALE, IN DATA 16 LUGLIO 2025 CON INIZIO
ALLE ORE 16:00
SI INVITANO QUANTI IN INDIRIZZO A PARTECIPARE ALLA SEDUTA IN OGGETTO E CHE SI TERRÀ NELL’AULA DELLA
GIUNTA MUNICIPALE
MERCOLEDÌ 16 LUGLIO 2025
ORE 16:00
PER TRATTARE L’ORDINE DEL GIORNO CHE SEGUE:
1. P.E.B.A. (PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE): AUDIZIONE IN PRESENZA DEI
PROGETTISTI INCARICATI.
2. VARIE ED EVENTUALI.
SI CHIEDE CORTESEMENTE PRESENZINO ALLA SEDUTA IL SIG. SINDACO, IL SIG. ASSESSORE DEI LL. PUBBLICI E LA SIG.RA
ASSESSORA AI SERVIZI SOCIALI OLTRE AI SIG.RI DIRIGENTI DI COMPETENZA. SI CONFIDA NELLA CONSUETA
COLLABORAZIONE DEL CED PER POTER VISIONARE IN CORSO DI RIUNIONE, NELLA SALA DELLA GIUNTA, LA
DOCUMENTAZIONE (PLANIMETRICA, TOPOGRAFICA, PROGETTUALE ETC.) DI CUI ALL’O. D. G.
ORISTANO, 7 LUGLIO 2025
D’ORDINE
DR. GIULIANO URAS
Presidente della Commissione n. 7
SI BI _G M
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