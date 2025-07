Comunicato Stampa – La Regione Lazio lancia “Cuori Narranti”

(AGENPARL) - Roma, 7 Luglio 2025

LA REGIONE LAZIO LANCIA “CUORI NARRANTI”

Concorso letterario per i giovani autori fra i 14 e i 35 anni

Roma, 7 luglio 2025 – La Regione Lazio, attraverso Lazio Innova e nell’ambito del progetto “Lazio Libri”, annuncia il lancio del concorso letterario “Cuori narranti”, un’iniziativa rivolta a giovani autori tra i 14 e i 35 anni (non compiuti alla data di scadenza del bando), residenti o domiciliati nel territorio regionale. Partner dell’iniziativa: Più libri più liberi, Salone Internazionale del Libro di Torino e Amazon.

Il concorso nasce con l’obiettivo di promuovere la scrittura creativa tra le nuove generazioni, valorizzare il talento emergente e incentivare la passione per la lettura e la narrazione. I partecipanti potranno candidarsi con un racconto o un romanzo breve inedito, dando spazio alla propria voce narrativa e alla forza delle proprie storie.

Una giuria di esperti del settore editoriale valuterà i testi per selezionare cinque opere finaliste, tra cui verrà proclamato il vincitore assoluto. Sono previsti premi significativi a supporto degli autori emergenti, tra cui:

copertina illustrata e impaginazione professionale dell’opera;

stampa dell’elaborato: 400 copie per il primo classificato e 100 copie per ciascuno degli altri quattro finalisti;

pubblicazione online in lingua italiana delle dieci opere semifinaliste tramite Kindle Direct Publishing, la piattaforma di autopubblicazione di Amazon;

promozione delle opere selezionate nelle principali fiere editoriali nazionali e internazionali;

un corso di scrittura creativa presso una prestigiosa accademia per il vincitore.