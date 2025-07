(AGENPARL) - Roma, 4 Luglio 2025

(AGENPARL) – Fri 04 July 2025 4 luglio 2025

CALDO: COLDIRETTI/IXE’, VIA A PARTENZE 15,2 MLN DI ITALIANI IN VACANZA A LUGLIO

Primi bollini rossi sulla rete autostradale dopo una settimana di caldo rovente

Sono 15,2 milioni gli italiani che hanno scelto di fare le vacanze a luglio, in leggero calo (-1%) rispetto allo scorso anno. E’ quanto emerge da un’indagine Coldiretti/Ixe’ diffusa in occasione del primo week end dell’estate con i bollini rossi sulla rete stradale, con le partenze per le località di villeggiatura che scattano dopo una settimana di caldo rovente.

Per oltre un terzo degli italiani in viaggio (34%), la vacanza sarà compresa quest’anno tra 4 giorni e una settimana, mentre per un altro 25% andrà da una a due settimane. Una piccola percentuale, pari al 3%, può invece permettersi una pausa superiore al mese, ma c’è anche un 13% che non andrà oltre i tre giorni. La durata media delle ferie si attesta attualmente a 9,7 giorni, due in meno rispetto a dieci anni fa, secondo Coldiretti/Ixe’.