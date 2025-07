(AGENPARL) - Roma, 3 Luglio 2025

Thu 03 July 2025

DOTT. S.D. SCARAFINO

Via Garibaldi n. 6, 70043 Monopoli (BA)

COMUNICATO STAMPA N.6727

2 luglio 2025

Rds Summer Festival: parcheggi e viabilità

Agenti di Polizia e Locale indirizzeranno gli automobilisti verso le aree di sosta

In occasione dell’ RDS Summer Festival del 4 e 5 luglio, il Comune ha predisposto un piano parcheggi e viabilità. Sul territorio saranno operative ben 21 postazioni di accoglienza dove agenti della Polizia Locale e volontari delle associazioni guideranno gli automobilisti verso le aree di sosta più vicine.

Per chi arriva da Monopoli Nord sarà possibile parcheggiare in Via Pisonio, Via Nievo, Via Togliatti (con servizio park and ride – Linea Bianca – Arrivo in via Pirrelli n. 58) e nell’area dell’ ex cementeria, sia nel piazzale a monte che in quello grande più vicino alla zona mare.

Per chi arriva da Monopoli centro (uscita Conversano) sarà possibile parcheggiare nell’ex deposito carburanti a monte della stazione ferroviaria in Via Arenazza (con servizio park and ride fino alle 2 – Linea Bianca – Arrivo in via Pirrelli n. 58).

Per chi arriva da Monopoli centro (uscita Castellana Grotte) sarà possibile parcheggiare al Polo Liceale San Marco al polivalente (con servizio park and ride fino alle 2 – Linea Verde – Arrivo in via Pirrelli n.5).

Per chi arriva da Monopoli sud (uscita Fasano, San Francesco da Paola ed Alberobello) sarà possibile parcheggiare nelle aree di sosta in Via Procaccia (con servizio park and ride fino alle 2 – Linea Blu – Arrivo in Piazza D’annunzio).

L’ingresso all’evento sarà gratuito e consentito a partire dalle ore 19:00. Per accedere all’area concerto sono previsti due ingressi: uno dal lato monte e l’altro da via Polignani. Le persone con disabilità e i possessori dell’RDS Summer Kit potranno entrare da via Ricciotti.