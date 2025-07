CONVOCAZIONE CONFERENZA STAMPA VENERDI 25 luglio 2025 alle ore 10, 30 – Ponte sul Fiume Po

(AGENPARL) - Roma, 3 Luglio 2025

stampa per il giorno

*VENERDI 25 LUGLIO ALLE ORE 10:30*

presso la Sala Giunta del Comune di San Benedetto Po (via Ferri, 79)

per aggiornamento stato avanzamento lavori nuovo ponte in golena.

*IL SINDACO*

dott. Roberto Lasagna

