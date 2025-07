CONTIENE FOTO E LINK VIDEO# ROMA – SPESE “FOLLI” NEI NEGOZI DEL CENTRO STORICO DI ROMA E A TIVOLI PER OLTRE 40MILA EURO CON CARTE DI CREDITO ATTIVATE ONLINE CON DOCUMENTI D’IDENTITA’ FALSI. CARABINIERI ARRESTANO UN UOMO DI TIVOLI, GRAVEMENTE INDIZIATO

(AGENPARL) - Roma, 3 Luglio 2025

(AGENPARL) – Thu 03 July 2025 LINK PER SCARICARE IL VIDEO:

https://we.tl/t-FBEwpdHsUS

LEGIONE CARABINIERI LAZIO

Comando Provinciale di Roma

Comunicato Stampa

ROMA – SPESE “FOLLI” NEI NEGOZI DEL CENTRO STORICO DI ROMA E A TIVOLI PER

OLTRE 40MILA EURO CON CARTE DI CREDITO ATTIVATE ONLINE CON DOCUMENTI

D’IDENTITA’ FALSI.

CARABINIERI ARRESTANO UN UOMO DI TIVOLI, GRAVEMENTE INDIZIATO DEI REATI DI

INDEBITO UTILIZZO DI CARTE DI CREDITO E DI PAGAMENTO, POSSESSO DI DOCUMENTI

DI IDENTIFICAZIONE CONTRAFFATTI E RICETTAZIONE.

ROMA – Si comunica, nel rispetto del diritto dell’indagato — da ritenersi

presunto innocente in considerazione dell’attuale fase del procedimento

(indagini preliminari) fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con

sentenza irrevocabile — e al fine di garantire il diritto di cronaca

costituzionalmente tutelato, che i Carabinieri della Stazione di Roma San

Lorenzo in Lucina, d’intesa con la Procura della Repubblica di Tivoli, hanno

arrestato un uomo di 63 anni, di Tivoli, gravemente indiziato dei reati di

indebito utilizzo di carte di credito e di pagamento, possesso di documenti

di identificazione contraffatti e ricettazione.

L’attività investigativa trae origine dalla segnalazione, ritenuta

fondamentale, pervenuta all’attenzione dei Carabinieri dall’ufficio Anti

Frodi di una nota società di servizi finanziari e circuito di carte di

credito. Quest’ultimo aveva rilevato l’utilizzo fraudolento di carte di

credito da loro emesse, attivate online mediante documentazione e identità

di ignare terze persone, avvalendosi di documenti contraffatti recanti dati

anagrafici reali ma con fotografie non corrispondenti, nonché di

documentazione contabile falsificata, quali modelli 730 e codici fiscali.

Con le carte di credito così ottenute, recapitati all’indirizzo indicato

nella registrazione, l’uomo è indiziato di averne acquisito la piena

disponibilità e di averle utilizzate per acquisti di elettronica,

smartphone, tablet, carburante e generi alimentari presso supermercati,

rivendendo poi i beni illecitamente tramite annunci.

È stato accertato che, nell’arco di pochi giorni, sono state effettuate

spese “folli” per oltre 40.000 euro, per l’acquisto di vari beni sia presso

esercizi commerciali del centro di Roma sia di Tivoli.