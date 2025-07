CS – Nasce il movimento civico Radici e Futuro Mattinata

(AGENPARL) - Roma, 2 Luglio 2025

(AGENPARL) – Wed 02 July 2025 “RADICI E FUTURO” è un movimento civico nato dall’esigenza di promuovere un

dialogo diretto con i cittadini, con l’obiettivo di incoraggiare la

partecipazione attiva alle politiche locali. Il coinvolgimento consapevole

alle decisioni della collettività è il primo passo per la costruzione di

una società forte, coesa e desiderosa di crescere.

“RADICI E FUTURO” nasce grazie ad un gruppo di cittadini/mattinatesi

appassionati di politica e motivati ad impegnarsi nel confronto e nelle

decisioni del proprio territorio. Per una società che vuole migliorarsi,

crediamo sia necessario riportare l’attenzione sui cittadini e sui loro

bisogni: la politica orientata alle persone garantisce che le decisioni

siano prese sulla base delle effettive esigenze della comunità e che siano

orientate al bene collettivo; quando le persone si sentono ascoltate e

coinvolte, aumenta la fiducia nelle istituzioni e nel processo democratico,

rafforzando la legittimità delle scelte politiche. L’impegno del movimento

“RADICI E FUTURO” è quello di valorizzare le tradizioni socio-culturali

della comunità locale con uno sguardo aperto alle sfide del futuro.

“RADICI E FUTURO” si impegnerà in incontri pubblici e campagne di

sensibilizzazione, collaborando con associazioni ed enti locali per creare

spazi di dialogo, che promuovano la partecipazione civica e permettano di

discutere temi di interesse comune.

“RADICI E FUTURO” invita tutti i cittadini a collaborare attivamente a

questa nuova iniziativa volta a migliorare la nostra Mattinata.

La partecipazione di tutti è fondamentale per fare la differenza.