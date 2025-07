(AGENPARL) - Roma, 1 Luglio 2025

(AGENPARL) – Tue 01 July 2025 INFRASTRUTTURE. BENVENUTI GOSTOLI (FDI): BENE NOMINA COMMISSARIO STRAORDINARIO AV ADRIATICA, ITALIA TORNA A CORRERE

“Il Consiglio dei Ministri ha nominato come Commissario straordinario per la realizzazione dell’Alta Velocità adriatica Aldo Isi. E’ una nomina davvero importante come d’altronde importante e strategico è l’obiettivo che si vuole perseguire: realizzare un’infrastruttura che consentirà di andare da Milano alla Puglia, passando per regioni come le Marche e l’Abruzzo. Un’opera strategica di cui la nostra Nazione ha un urgente bisogno e che ora, dopo anni e anni di immobilismo, grazie all’esecutivo Meloni e al governatore Acquaroli che ha seguito costantemente il dossier, potrà finalmente vedere la luce. L’Italia sta tornando a correre”. Lo ha detto il deputato marchigiano di Fratelli d’Italia Stefano Benvenuti Gostoli.

