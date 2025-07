ALTA VELOCITA’, TESTA (FDI): CON NOMINA COMMISSARIO AL VIA OBIETTIVO AMBIZIOSO PER ITALIA

(AGENPARL) - Roma, 1 Luglio 2025

“Con la nomina durante il Cdm del Commissario straordinario per l’Alta Velocità adriatica di Aldo Isi si dà avvio ad un progetto importante per collegare la Lombardia alla Puglia, con notevoli benefici per i cittadini che viaggiano e per le Regioni, compreso l’Abruzzo, attraversate dalla linea stessa. Un ringraziamento al presidente della Regione Marche Acquaroli per la determinazione con cui ha portato avanti e creduto in questo obiettivo, tanto ambizioso quanto imprescindibile per rendere sempre più all’avanguardia e competitiva la linea ferroviaria italiana. L’attenzione del governo Meloni alle infrastrutture del territorio e alla loro modernizzazione è tanta, consapevoli anche grazie e soprattutto ad esse l’Italia possa continuare a correre. Auguri di buon lavoro”. Lo ha detto il deputato di Fratelli d’Italia Guerino Testa.

