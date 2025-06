(AGENPARL) - Roma, 30 Giugno 2025

MAFIA. CONGEDO (FDI): RICORDO BORSELLINO DEVE ISPIRARE NOSTRO AGIRE POLITICO

“Il ricordo di oggi alla Camera di Paolo Borsellino da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, testimonia l’impegno di questo governo e di questa maggioranza nella ricerca della verità nonostante siano passati tanti anni dalla sua tragica morte. Il ricordo di Paolo Borsellino, come ha detto anche oggi Giorgia Meloni, ispira il nostro agire politico. Il suo insegnamento morale è che la mafia va sconfitta a qualsiasi costo, e questo impegno ognuno di noi che si occupa del bene comune non può e non deve dimenticarlo mai”. Lo ha detto il deputato Saverio Congedo, esponente di Fratelli d’Italia in commissione antimafia.

