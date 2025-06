FURTO AL LIDO DI BOLZANO LA POLIZIA  DI STATO ARRESTA DUE CITTADINI ITALIANI

(AGENPARL) - Roma, 30 Giugno 2025

Stanotte la Polizia di Stato ha tratto in arresto due cittadini italiani, F.C. di 38 anni, e C.B. di 37, entrambi bolzanini e pluripregiudicati per reati contro il patrimonio, per il reato di furto aggravato.

In particolare, intorno all’una e mezza la Sala Operativa inviava le Volanti della Questura al Lido di Bolzano per furto in atto in quanto un responsabile della struttura aveva chiamato e riferito che si era appena attivato l’allarme anti-intrusione.

I poliziotti, giunti immediatamente sul posto, intercettavano nei pressi di Ponte Langer due soggetti in fuga che correvano verso Ponte Roma: ipotizzando che gli stessi, dopo aver messo a segno il colpo, fossero fuggiti dal retro, gli agenti si lanciavano al loro inseguimento, bloccandoli poco più avanti. Uno dei due malviventi aveva uno zaino con all’interno banconote per circa 3500 euro, una tronchese e un carnet di biglietti per l’accesso al Lido.

Un’altra pattuglia effettuava un sopralluogo nella struttura e, da un primo esame delle telecamere di videosorveglianza, verificavano come i due malviventi, dopo aver divelto un accesso laterale a colpi di estintore, prima razziavano la cassa della biglietteria, poi si introducevano negli uffici prendendo altro denaro e infine, prima di uscire dal retro, forzavano anche il chiosco-bar vicino alle piscine senza asportare nulla.

I ladri, al termine degli atti di polizia giudiziaria, venivano tratti in arresto per il reato di furto aggravato in concorso e, su disposizione del Pm, venivano trattenuti presso le locali Camere di Sicurezza della Questura in attesa della celebrazione del rito direttissimo.