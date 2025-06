(AGENPARL) - Roma, 30 Giugno 2025

FDI. OGGI IN CONFERENZA STAMPA L'APPELLO DELLE STARTUP ITALIANE SUL FUTURO DELL'IA

Si terrà oggi, 30 giugno, alle ore 16.00, nella Sala Stampa della Camera dei deputati la conferenza stampa dal titolo “L’IA è futuro, non burocrazia”, promossa dal deputato di Fratelli d’Italia Andrea Volpi. Nel corso dell’incontro sarà presentato l’appello delle startup italiane per una regolamentazione dell’innovazione più snella e abilitante, capace di liberare il potenziale dell’Intelligenza Artificiale a beneficio della società e dell’economia nazionale. L’evento sarà, inoltre, l’occasione per discutere dell’entrata in vigore dell’AI Act e dei relativi nuovi obblighi, la cui applicazione è prevista – salvo interventi correttivi – a partire dal mese di agosto.

Insieme al deputato Volpi interverranno Gabriele Ferrieri, Presidente ANGI, Lorenzo Luce, CEO BigProfiles, Marco Scioli, CEO Starting Finance, Manila Di Giovanni, CEO DWorld, Alessia Lucentini, CEO Lit, Fabio Vantaggiato, CEO Easy Health.

