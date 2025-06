Comunicato stampa: “Inps: Osservatorio mercato del lavoro, a marzo +300mila posti di lavoro. Analisi su assunzioni, trasformazioni e cessazioni dei rapporti di lavoro”

(AGENPARL) - Roma, 30 Giugno 2025

(AGENPARL) – Mon 30 June 2025 Incentivi all’occupazione

Focus sulle agevolazioni contributive per le assunzioni e le

variazioni contrattuali

COORDINAMENTO GENERALE STATISTICO ATTUARIALE

30 GIUGNO 2025

INPS – Focus trimestrale sulle agevolazioni contributive per le assunzioni e le variazioni contrattuali

1.Introduzione

Questo focus sugli incentivi all’occupazione dei dipendenti delle imprese private

non agricole offre un’analisi delle principali evidenze circa la loro incidenza sul

complesso di assunzioni e variazioni contrattuali. Il report viene pubblicato con cadenza

trimestrale e fornisce confronti su un arco temporale triennale.

Nel corso degli anni sono stati introdotti numerosi interventi legislativi mirati a

ridurre il costo del lavoro, con l’obiettivo di creare opportunità di occupazione, in

particolare per i giovani, le donne e le categorie svantaggiate.

Le analisi presentate offrono una fotografia aggiornata della dimensione e

dell’incidenza di queste politiche. In apertura, viene fornito un quadro sinottico e

sintetico delle principali misure di agevolazione attualmente in vigore.

Complessivamente, il valore economico delle agevolazioni contributive (esoneri e

sgravi) per tutti i lavoratori dipendenti è stato di circa 20 miliardi di euro nel 2021, pari

al 10,6% del totale dei contributi sociali dovuti. Nel 2022 tale cifra è aumentata a 23,7

miliardi, corrispondenti all’11,5% dei contributi sociali dovuti, mentre nel 2023 ha

raggiunto i 32 miliardi, pari al 14,8%1 dei contributi sociali dovuti2.

Tale incidenza è aumentata anche per l’introduzione, a partire dalla legge di bilancio 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1

comma 121), di esoneri contributivi sulla quota previdenziale a carico del dipendente. In tal caso la finalità non è di incentivo

all’occupazione (come accade invece nel caso degli esoneri sulla quota a carico del datore di lavoro) ma di incremento della retribuzione

netta e per tale motivo non se ne dà conto in questo Focus. Rientra in questa tipologia anche l’esonero contributivo a favore delle lavoratrici

madri con tre o più figli introdotto dall’art. 1 della L.213/2023 e, con alcune modifiche, confermato dalla L.207/2024 (legge di bilancio

2025).

Cfr. Inps, XXIII Rapporto annuale, Settembre 2024, pp. 52-53.

INPS – Focus trimestrale sulle agevolazioni contributive per le assunzioni e le variazioni contrattuali

Quadro normativo

Tipo agevolazione

Apprendistato

Riferimenti normativi

Descrizione e requisiti per usufruire della misura

Legge.n.223/1991

D.Lgs. n. 167/2011

D.Lgs. n. 150/2015

D.Lgs. n. 81/2015

(art.41/47)

Legge 160/2019

Legge 176/2020

Inquadramento contrattuale rivolto ai giovani tra i 15 e i 29 anni, con il quale l’azienda

s’impegna ad addestrare l’apprendista, attraverso fasi d’insegnamento pratico e tecnicoprofessionale tali da consentirgli di acquisire una qualifica professionale. E’ possibile

-Incentivo all’assunzione di beneficiari

assumere con questo contratto anche lavoratori con età superiore ai 29 anni beneficiari di

di NASpI;

mobilità o di trattamenti di disoccupazione, senza limiti di età. Il contratto di apprendistato

-Incentivo all’assunzione di disabili;

prevede sia agevolazioni di natura contributiva che incentivi retributivi. L’agevolazione

-Incentivo “Occupazione

contributiva consiste in una riduzione dell’aliquota contributiva che è pari al 11,31% per tutta

mezzogiorno”;

la durata del periodo di apprendistato. La durata del contratto di apprendistato, variabile a

-Incentivo Occupazione Neet;

seconda della tipologia, va da un minimo di 6 mesi ad un massimo di 5 anni (nel caso di

-Incentivo “Decontribuzione Sud”;

apprendistato professionalizzante nell’artigianato). Tale misura è riconosciuta anche per i

-Incentivo “IO Lavoro”;

dodici mesi successivi in caso di mantenimento del contratto.

-Incentivo all’assunzione di beneficiari

Nel caso in cui il rapporto in apprendistato arrivi alla naturale conclusione questo può essere

di reddito di cittadinanza;

trasformato in contratto a tempo indeterminato non comportando interruzione del rapporto

di lavoro in azienda. Per tale fattispecie è prevista la stessa agevolazione contributiva

dell’apprendistato (11,31% per dodici mesi).

Legge n. 205/2017 (art.1

cc. 100/108 e 113/114)

Esonero contributivo in favore di datori di lavoro privati che a decorrere dal 1 gennaio 2018 -Incentivo all’assunzione di beneficiari

effettuino assunzioni/trasformazioni di giovani con contratto di lavoro a tempo indeterminato di NASpI;

con età inferiore ai 35 anni anni (inizialmente l’età era stata posta inferiore a 30 anni, tale

-Incentivo all’assunzione di disabili;

limite però è stato reso operativo solo a partire dal 2021) e che nel corso dell’intera vita

-Incentivo “Occupazione

lavorativa, non siano mai stati titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

mezzogiorno”;

L’esonero opera per un periodo massimo di 36 mesi dall’assunzione ed è pari al 50% dei

-Decontribuzione sud

contributi dovuti nel limite massimo di 3.000 euro annui.

-Incentivo Occupazione Neet.

Esonero giovani

L.178/2020 (art.1 cc. 1015)

L.197/2022 (art.1 c.297)

D.L. 60/2024 (art.22)

L.207/2024 (art.1 c.405)

Esonero contributivo totale in favore di datori di lavoro privati che nel biennio 2021-2022,

effettuino assunzioni/trasformazioni di giovani con contratto di lavoro a tempo indeterminato

con età inferiore ai 36 anni e che nel corso dell’intera vita lavorativa, non siano mai stati

titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. L’esonero opera per un periodo

massimo di 36 mesi dall’assunzione (48 mesi per le regioni del mezzogiorno) ed è pari al

100% dei contributi dovuti nel limite massimo di 6.000 euro annui. Necessita della preventiva Non è cumulabile con altri esoneri.

autorizzazione della Commissione europea ed ha natura di aiuto di Stato.

Solo con Incentivo Occupazione NEET

L’esonero totale di cui alla L.178/2020 è previsto anche per le assunzioni avvenute nel 2023 per assunzioni del 2023.

nel limite massimo di 8.000 euro.

Il D.L.60/2024 (cd Coesione) ha previsto la proroga dell’esonero totale per le assunzioni

avvenute nel periodo dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 per un periodo massimo di

24 mesi, nel limite di 500 euro mensili (650 euro per le regioni appartenenti alla “ZES unica

per il Mezzogiorno”). La L.207/2024 ne ha prorogato la validità fino al 2027.

Agevolazione del 50% della contribuzione dovuta dai datori di lavoro che assumono a tempo

determinato, indeterminato o con trasformazione, lavoratori over-50 disoccupati da oltre 12

mesi e donne di qualsiasi età prive di impiego da almeno 24 mesi ovvero prive di impiego da

L.92/2012 (art.4 cc.8-11)

almeno 6 mesi appartenenti ad aree svantaggiate. La durata dell’incentivo è di 12 mesi per

tempo determinato, 18 mesi per tempo indeterminato e 18 mesi complessivi se rapporto

trasformato. Deve determinare un incremento occupazionale netto.

Incentivo

Occupazione NEET

-Incentivo per assunzione di

disoccupati da almeno 24

mesi(L.407/1990);

-Incentivo per assunzione di lavoratori

iscritti nelle liste di mobilità

(L.223/1991).

L.178/2020 (art.1 cc. 1619)

L.197/2022 (art.1 c.298)

D.L. 60/2024 (art.23)

L.207/2024 (art.1 c.405)

Esonero contributivo totale in favore di datori di lavoro privati che assumano a tempo

determinato, indeterminato o con trasformazione, “donne lavoratrici svantaggiate ” (come

indicato nell’art.4 L.92/2012). L’esonero è pari al 100% dei contributi dovuti nel limite

Cumulabilità nei limiti della

massimo di 6.000 euro annui e la durata è di 12 mesi per tempo determinato, 18 mesi per

contribuzione residua dovuta con:

tempo indeterminato e 18 mesi complessivi se rapporto trasformato. Necessita della

-Incentivo all’assunzione per

preventiva autorizzazione della Commissione europea ed ha natura di aiuto di Stato.

sostituzione di lavoratrici o lavoratori in

La L.197/2022 ha previsto l’esonero totale anche per le assunzioni avvenute nel 2023 nel

congedo;

limite massimo di 8.000 euro.

-Incentivo all’assunzione di beneficiari

Il D.L.60/2024 ha previsto la proroga dell’esonero totale per le assunzioni a tempo

di NASpI;

indeterminato avvenute nel periodo dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 per un

-Incentivo all’assunzione di disabili.

periodo massimo di 24 mesi, nel limite di 650 euro mensili. La L.207/2024 ne ha prorogato la

validità fino al 2027.

DL.104/2020 (art.27 c.1)

Agevolazione contributiva del 30% in favore di datori di lavoro privati, con esclusione del

settore agricolo e domestico, riconosciuta dal 1 ottobre al 31 dicembre 2020 per rapporti di

lavoro dipendente, sia instaurati che instaurandi, la cui sede di lavoro sia collocata in una

regione del Mezzogiorno. Necessita della preventiva autorizzazione della Commissione

europea ed ha natura di aiuto di Stato.

Incentivo Donne

Decontribuzione Sud

Cumulabilità

-Esonero giovani (L.205/2017);

-Incentivo all’assunzione di over-50

disoccupati da almeno 12 mesi e

donne;

-Incentivo all’assunzione di beneficiari

di NASpI;

-Incentivo all’assunzione di disabili.

Agevolazione contributiva in favore di datori di lavoro privati, con esclusione del settore

agricolo e domestico, riconosciuta del:

– 30%: dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2025

-Incentivo all’assunzione di over-50

– 20%: dal 1 gennaio 2026 al 31 dicembre 2027

disoccupati da almeno 12 mesi;

L.178/2020 (art.1 cc. 161- – 10%: dal 1 gennaio 2028 al 31 dicembre 2029

-Incentivo all’assunzione di beneficiari

per rapporti di lavoro dipendente, sia instaurati che instaurandi, la cui sede di lavoro sia

di NASpI;

collocata in una regione del Mezzogiorno. Necessita della preventiva autorizzazione della

-Incentivo all’assunzione di disabili;

Commissione europea ed ha natura di aiuto di Stato.

-Incentivo Occupazione Neet.

Con decisione C(2024)4512 final del 25/06/2024 della Commissione Europea, l’applicabilità

della misura è stata prorogata fino al 31 dicembre 2024 per i soli contratti stipulati entro il 30

giugno 2024.

DL.48/2023 (art.27)

Incentivo per l’assunzione a tempo indeterminato di giovani Neet effettuate dal 1° giugno al

31 dicembre 2023 pari al 60% della retribuzione mensile imponibile (in caso di cumulo con

altri incentivi la quota scende al 20%).

-Esonero giovani (anno 2023),

Decontribuzione Sud e altri esoneri.

INPS – Focus trimestrale sulle agevolazioni contributive per le assunzioni e le variazioni contrattuali

2. Il contesto: la dinamica di assunzioni e trasformazioni

Per un corretto inquadramento dei dati relativi ai rapporti di lavoro agevolati, è

importante considerare la dinamica complessiva delle attivazioni (assunzioni e

trasformazioni) nel settore privato extra-agricolo.

Sulla base dei dati disponibili per il triennio 2023-2025 (Tavola 1) si osserva:

• una lieve diminuzione (-1,4%) del numero di rapporti di lavoro tra il 2023 e

il 2024;

• una certa stabilità tra il primo trimestre 2024 e il primo trimestre 2023

a cui si contrappone una diminuzione del 5,1% tra il primo trimestre 2025 e il

primo trimestre 2024.

Tavola 1. Assunzioni e variazioni contrattuali per genere. Anni 2023-2024 – 1° trimestre 2025

Variazione %

1° trimestre 2023

Assunzioni

1° trimestre 2024

1° trimestre 2025

1° trim

1° trim

2025/2024

-1,4%

-6,5%

Maschi

-1,3%

-5,9%

Femmine

793.724

807.562

747.280

-1,5%

-7,5%

247.242

890.952

226.469

873.845

243.668

-1,9%

-8,4%

Variazioni

contrattuali

Maschi

146.183

522.346

133.697

510.725

142.225

-2,2%

-8,5%

Femmine

101.059

368.606

92.772

363.120

101.443

-1,5%

-8,2%

Totale attivazioni

-1,4%

-5,1%

3. L’impatto delle agevolazioni

Il numero annuo complessivo di assunzioni e variazioni contrattuali

effettuate usufruendo di agevolazioni contributive3 nel 2023 è stato di circa 2,3

milioni di unità mentre nel 2024 si è registrata una significativa diminuzione, con le

attivazioni agevolate, che aveva mostrato una certa stabilità fino al 2023 rimanendo

superiore al 25%, nel 2024 è scesa bruscamente al 17%.

Ponendo l’attenzione sul primo trimestre dei tre anni osservati, la Tavola 2 mostra

come il numero di rapporti incentivati presenti una lieve diminuzione tra il 2023 e

il 2024 (-2,5%) ed una consistente contrazione, pari a -71%, tra il 2024 e il 2025.

Tali diminuzioni sono confermate anche nel dettaglio per le diverse tipologie di incentivo.

Su ciò hanno influito le modifiche normative che hanno interessato gli esoneri totali

contributivi per i giovani e le donne4, ma è stata determinante la fine della validità di

“Decontribuzione Sud”: tale misura, ancora in leggero aumento nel primo trimestre

2024 rispetto allo stesso periodo del 2023 (+8,3%)5, dal 2025 non è più attiva. Per il

periodo 2025-2029 infatti, la L.207/2024 (legge di Bilancio 2025) ha istituito una

Si intende sempre con riferimento esclusivo alla parte a carico del datore di lavoro.

Per questi esoneri è stata prevista la proroga dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2027 (ai sensi del D.L. 60/2024 e della L.207/2024)

ma l’uscita delle circolari attuative è avvenuta solo nel mese di maggio 2025.

Cfr. decisione C(2023) 9018 final e C(2024) 4512 final della Commissione europea.

INPS – Focus trimestrale sulle agevolazioni contributive per le assunzioni e le variazioni contrattuali

“nuova” decontribuzione per il Mezzogiorno valida solo per le assunzioni a tempo

indeterminato avvenute entro il 31 dicembre dell’anno precedente6.

La consistente variazione negativa riscontrata nel primo trimestre 2025 ha

comportato che, rispetto al corrispondente totale delle attivazioni, la quota delle

agevolazioni nel periodo è stata pari al 7,4%, in forte calo rispetto a quella rilevata

nell’analogo periodo per il biennio 2023-2024 (circa il 25%, in linea con il dato annuale).

Tavola 2. Assunzioni e variazioni contrattuali con agevolazioni contributive. 1° trimestre anni 2023-2025

1° trimestre

Agevolazione contributiva (*)

Variazione %

2024/2023

2025/2024

Apprendistato

125.520

118.342

111.812

-5,7%

-5,5%

Esonero giovani 1

49.941

21.099

16.057

-57,8%

-23,9%

24.693

19.988

16.809

-19,1%

-15,9%

333.348

361.137

Incentivo Donne

Decontribuzione Sud

Altre misure 3

10.956

10.161

10.201

-7,3%

544.458

530.727

154.879

-2,5%

-70,8%

maschi

327.109

322.863

81.220

-1,3%

-74,8%

femmine

217.349

207.864

73.659

-4,4%

-64,6%

Nessuna agevolazione

15,8%

Totale complessivo

-5,1%

24,8%

24,1%

Totale agevolazioni

Incidenza delle agevolazioni sul totale

del trimestre

(*) Qualora il rapporto di lavoro contenga due o più forme di incentivazione è stata presa in considerazione l’agevolazione prevalente secondo un

criterio di priorità che tiene conto dell’attrattività dell’incentivo dal punto di vista economico anche in relazione alla durata temporale.

I dati riguardano gli esoneri previsti dalla L.205/2017, per il 2023 anche dalla L.197/2022.

I dati riguardano gli esoneri previsti dalla L.92/2012, per il 2023 anche dalla L.197/2022.

I dati riguardano agevolazioni minori in termini di numerosità tra i quali l’incentivo per l’assunzione di disabili o dei percettori di Reddito di

cittadinanza. Per il 2023 è presente, con numerosità piuttosto esigua, anche l’incentivo occupazione Neet previsto dal D.L.48/2023

4. La distribuzione delle agevolazioni per territorio, settore e classe dimensionale

Le tavole che seguono presentano, a livello territoriale, per classe

dimensionale dell’azienda e per settore economico, la consistenza e l’incidenza

dei rapporti instaurati nel primo trimestre 2025 con i principali incentivi.

La Tavola 3 riporta la distribuzione dei rapporti agevolati per territorio e mostra

come i contratti di Apprendistato e i rapporti agevolati con l’Esonero giovani vengano

utilizzati soprattutto al Nord, in linea con ciò che accade per l’insieme complessivo delle

attivazioni (51,6%), mentre l’Incentivo Donne trova maggiore applicazione relativa nel

Sud e nelle Isole. È evidente che le singole tipologie di rapporti incentivati rappresentano

una percentuale piuttosto ridotta delle attivazioni nazionali totali: l’Apprendistato incide

per il 5,4% e l’Esonero giovani, come pure l’Incentivo Donne, per lo 0,8%.

L’agevolazione in esame, essendo valida solo per rapporti in essere e non per nuove assunzioni avvenute nell’anno, non viene monitorata

in questo osservatorio sul Mercato del lavoro.

INPS – Focus trimestrale sulle agevolazioni contributive per le assunzioni e le variazioni contrattuali

Tavola 3: Assunzioni e variazioni contrattuali instaurati con i principali incentivi per regione – 1° trimestre 2025

Esonero giovani 1

Apprendistato

Composizione %

attivazioni totali del

trimestre

Regioni

Numero

Incidenza

Composizione

attivazioni

% attivazioni

agevolate su

agevolate

totale attivazioni

del trimestre

Numero

Incentivo Donne 2

Incidenza

Composizione

attivazioni

% attivazioni

agevolate su

agevolate

totale attivazioni

del trimestre

Incidenza

Composizione

attivazioni

% attivazioni

agevolate su

agevolate

totale attivazioni

del trimestre

Numero

Piemonte

9.731

1.336

1.361

Valle d’Aosta

Liguria

3.684

Lombardia

20,1%

20.570

18,4%

4.600

28,6%

2.800

16,7%

Trentino Alto Adige

2.156

Veneto

13.580

12,1%

1.912

11,9%

1.043

Friuli Venezia Giulia

2.492

Emilia Romagna

11.566

10,3%

1.965

12,2%

1.076

51,6%

64.202

57,4%

11.114

69,2%

6.900

41,0%

Toscana

8.846

Umbria

2.162

Marche

3.648

Lazio

11,6%

12.874

11,5%

1.278

1.623

21,8%

27.530

24,6%

2.858

17,8%

2.723

16,2%

Abruzzo

1.660

Molise

Campania

5.877

2.225

13,2%

Puglia

4.948

1.979

11,8%

Basilicata

Calabria

1.446

Sicilia

4.542

1.325

Sardegna

26,6%

20.066

17,9%

2.083

13,0%

7.185

42,7%

111.812

CENTRO

SUD E ISOLE

Estero

Totale

I dati riguardano gli esoneri previsti dalla L.205/2017

I dati riguardano gli esoneri previsti dalla L.92/2012

1,8% *

16.057

0,3% *

16.809

La quota percentuale potrebbe aumentare leggermente se si tiene conto anche di quei rapporti che, oltre ad essere agevolati con Decontribuzione Sud, sono contratti di apprendistato o incentivati con L.92/2012 per le donne. Ciò

in quanto, come già precisato nelle note alla Tav.2, qualora il rapporto di lavoro contenga due o più forme di incentivazione è stata presa in considerazione l’agevolazione prevalente.

Dall’analisi dei dati per classe dimensionale riportati nella Tavola 4, si può

notare che il 50,6% dei contratti di Apprendistato è concentrato in aziende con meno di

15 dipendenti (valore che supera la corrispondente quota del 37,8% calcolata su tutte

le attivazioni). Le assunzioni agevolate di giovani e donne, invece, caratterizzano

maggiormente le aziende di grandi dimensioni.

INPS – Focus trimestrale sulle agevolazioni contributive per le assunzioni e le variazioni contrattuali

Tavola 4: Assunzioni e variazioni contrattuali instaurati con i principali incentivi per classe dimensionale – 1° trimestre 2025

Apprendistato

Esonero giovani

Incidenza

Composizione

attivazioni

% attivazioni

agevolate su

agevolate attivazioni totali del

trimestre

Incentivo Donne

Incidenza

Composizione

attivazioni

% attivazioni

agevolate su

agevolate attivazioni totali del

trimestre

Incidenza

Composizione

attivazioni

% attivazioni

agevolate su

agevolate

attivazioni totali del

trimestre

Composizione %

attivazioni totali

del trimestre

Numero

Fino a 15

dipendenti

37,8%

56.610

50,6%

4.401

27,4%

6.663

39,6%

16-99

26,3%

27.795

24,9%

2.952

18,4%

1.391

100 ed oltre

35,8%

27.407

24,5%

8.704

54,2%

8.755

52,1%

111.812

16.057

16.809

Classe

dimensionale

Totale

I dati riguardano gli esoneri previsti dalla L.205/2017

I dati riguardano gli esoneri previsti dalla L.92/2012

Numero

Numero

La quota percentuale potrebbe aumentare leggermente se si tiene conto anche di quei rapporti che, oltre ad essere agevolati con Decontribuzione Sud, sono contratti di apprendistato o incentivati con L.92/2012 per le donne. Ciò in quanto,

come già precisato nelle note alla Tav.2, qualora il rapporto di lavoro contenga due o più forme di incentivazione è stata presa in considerazione l’agevolazione prevalente.

Infine, dalla distribuzione per settore economico (Tavola 5) emerge che,

l’insieme dei settori “Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e

motocicli; trasporto e magazzinaggio; servizi di alloggio e di ristorazione” è quello in cui

si concentrano la maggior parte delle attivazioni (34,5%) come pure dei rapporti in

Apprendistato (36,3%) e Esonero giovani (31,1%). Diverso è il caso di Incentivo Donne

che risulta prevalentemente utilizzato nell’ambito delle “Attività professionali,

scientifiche e tecniche; amministrazione e servizi di supporto” (55%).

Quanto all’incidenza sulle attivazioni settoriali totali, al primo posto troviamo il

settore delle “Attività finanziarie e assicurative”7 per l’Apprendistato (12,9%) e l’Esonero

giovani (2,7%), mentre per l’Incentivo Donne i settori delle Attività professionali e di

quelle Immobiliari (1,9%).

Le aziende che operano in tale settore possono continuare ad effettuare assunzioni di giovani e donne con gli esoneri previst i dalla

L.205/2017 e dalla L.92/2012 mentre non possono assumere giovani e donne con gli esoneri totali (si tratta delle imprese non rientranti

nell’ambito di applicazione della comunicazione C (2020)1863 final del 19 marzo 2020).

INPS – Focus trimestrale sulle agevolazioni contributive per le assunzioni e le variazioni contrattuali

Tavola 5: Assunzioni e variazioni contrattuali instaurati con i principali incentivi per settore di attività economica – 1° trimestre 2025

Apprendistato

Esonero giovani

Incidenza

Composizione

attivazioni

% attivazioni

agevolate su

agevolate

attivazioni totali

del trimestre

Incidenza

Composizion

attivazioni

agevolate su

attivazioni

attivazioni totali

agevolate

del trimestre

Incentivo Donne

Numero

Composizione

% attivazioni

agevolate

Incidenza

attivazioni

agevolate su

attivazioni totali

del trimestre

16,2%

1.014

4.993

31,1%

3.649

21,7%

1.057

1.421

12,9%

10,2%

23,9%

13.997

12,5%

3.858

24,0%

9.245

55,0%

Amministrazione pubblica e

difesa; assicurazione sociale

obbligatoria; istruzione; sanità

e assistenza sociale

2.499

1.690

10,5%

1.257

Attività artistiche, di

intrattenimento e

divertimento; riparazione di

beni per la casa e altri servizi

8.699

Organizzazioni e organismi

extraterritoriali

111.812

16.056

16.809

Settore di attività economica

(Nace Rev. 2)

Composizione %

attivazioni totali

del trimestre

Agricoltura, silvicoltura e pesca

Attività estrattiva; attività

manifatturiere; fornitura di

energia elettrica, gas, vapore e

aria condizionata; fornitura di

acqua; reti fognarie, attività di

trattamento dei rifiuti e

risanamento

13,7%

24.327

21,8%

2.605

Costruzioni

10,6%

12.393

11,1%

Commercio all’ingrosso e al

dettaglio; riparazione di

autoveicoli e motocicli;

trasporto e magazzinaggio;

servizi di alloggio e di

ristorazione

34,5%

40.595

36,3%

Servizi di informazione e

comunicazione

7.003

Attività finanziarie e

assicurative

Attività immobiliari

Attività professionali,

scientifiche e tecniche;

amministrazione e servizi di

supporto

Totale

I dati riguardano gli esoneri previsti dalla L.205/2017

I dati riguardano gli esoneri previsti dalla L.92/2012

Numero

Numero

La quota percentuale potrebbe aumentare leggermente se si tiene conto anche di quei rapporti che, oltre ad essere agevolati con Decontribuzione Sud, sono contratti di apprendistato o incentivati con L.92/2012 per le donne.

Ciò in quanto, come già precisato nelle note alla Tav.2, qualora il rapporto di lavoro contenga due o più forme di incentivazione è stata presa in considerazione l’agevolazione prevalente.

INPS – Focus trimestrale sulle agevolazioni contributive per le assunzioni e le variazioni contrattuali

GLOSSARIO

Apprendistato (assunzione/cessazione): inquadramento contrattuale rivolto ai giovani

tra i 15 e i 29 anni, con il quale l’azienda s’impegna ad addestrare l’apprendista,

attraverso fasi d’insegnamento pratico e tecnico-professionale tali da consentirgli di

acquisire una qualifica professionale. È possibile assumere con questo contratto anche

lavoratori con età superiore ai 29 anni beneficiari di mobilità o di trattamenti di

disoccupazione, senza limiti di età. Il contratto di apprendistato prevede sia agevolazioni

di natura contributiva che incentivi retributivi. L’agevolazione contributiva consiste in

una riduzione dell’aliquota contributiva che è pari al 11,31% per tutta la durata del

periodo di apprendistato. Tale misura è riconosciuta anche per i dodici mesi successivi

in caso di mantenimento del contratto.

Apprendisti trasformati a tempo indeterminato: si tratta di rapporti di lavoro in

apprendistato che arrivati alla naturale conclusione, sono trasformati dall’azienda presso

cui il lavoratore ha svolto il periodo di apprendistato in un vero e proprio contratto a

tempo indeterminato. Si parla impropriamente di “trasformazione”, mantenendo in vita

la denominazione in uso in precedenza, anche se l’attuale normativa definisce quello di

apprendistato come un contratto a tempo indeterminato ab origine. La trasformazione

da apprendista a operaio o impiegato non comporta interruzione del rapporto di lavoro

in azienda, ma semplicemente il cambio di qualifica. Per tale fattispecie è prevista la

stessa agevolazione contributiva dell’apprendistato (11,31% per dodici mesi).

Apprendisti trasformati a tempo indeterminato da rapporti somministrati: si

tratta di rapporti di lavoro somministrati in apprendistato che arrivati alla naturale

conclusione, sono trasformati dall’azienda presso cui il lavoratore ha svolto il periodo di

apprendistato in un vero e proprio contratto a tempo indeterminato. Si parla

impropriamente di “trasformazione”, mantenendo in vita la denominazione in uso in

precedenza, anche se l’attuale normativa definisce quello di apprendistato come un

contratto a tempo indeterminato ab origine. La trasformazione da apprendista a operaio

o impiegato non comporta interruzione del rapporto di lavoro in azienda, ma

semplicemente il cambio di qualifica. Questa fattispecie, visti i criteri adottati nella

identificazione dei collettivi oggetto di rilevazione, non determina movimenti tra i diversi

gruppi poiché non è rilevata la tipologia contrattuale. Per tale fattispecie è prevista la

stessa agevolazione contributiva dell’apprendistato (11,31% per dodici mesi).

Apprendisti trasformati a tempo indeterminato da rapporti stagionali: si tratta

di rapporti di lavoro stagionali in apprendistato che arrivati alla naturale conclusione,

sono trasformati dall’azienda presso cui il lavoratore ha svolto il periodo di apprendistato

in un vero e proprio contratto a tempo indeterminato. Si parla impropriamente di

“trasformazione”, mantenendo in vita la denominazione in uso in precedenza, anche se

l’attuale normativa definisce quello di apprendistato come un contratto a tempo

indeterminato ab origine. La trasformazione da apprendista a operaio o impiegato non

comporta interruzione del rapporto di lavoro in azienda, ma semplicemente il cambio di

qualifica. Per tale fattispecie è prevista la stessa agevolazione contributiva

dell’apprendistato (11,31% per dodici mesi).

INPS – Focus trimestrale sulle agevolazioni contributive per le assunzioni e le variazioni contrattuali

Attività economica: ai fini della produzione dell’informazione statistica, le attività

economiche sono classificate secondo una nomenclatura internazionale che, a livello

europeo, è denominata Nace Rev. 2 (per la classificazione Ateco 2007).

Decontribuzione Sud: agevolazione contributiva introdotta dalla Legge 104/2020 art.

27 che prevede l’esonero del 30% dei contributi a carico dei datori di lavoro dal 1°

ottobre al 31 dicembre 2020, con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente la cui sede

di lavoro sia situata in regioni del Mezzogiorno previa autorizzazione della Commissione

europea (circolare 122/2020). La Legge 178/2020 (legge di bilancio 2021) ha previsto

di estendere l’esonero contributivo fino al 2029 con una percentuale pari al 30% fino al

31 dicembre 2025, al 20% per gli anni 2026 e 2027 e infine pari al 10% per gli anni

2028 e 2029 (circolare 33/2021). La Commissione europea ha prorogato l’applicabilità

della decontribuzione in oggetto fino al 30 giugno 2024 e solo per i rapporti di lavoro

sottoscritti entro tale data, la proroga è estesa fino al 31 dicembre 2024 (circolare Inps

82/2024).

Esonero giovani: agevolazione contributiva strutturale introdotta dalla Legge

205/2017 che prevede l’esonero del 50% dal versamento dei contributi previdenziali a

carico dei datori di lavoro per le nuove assunzioni a tempo indeterminato a tutele

crescenti effettuate dal 1° gennaio 2018 la cui durata è pari a trentasei mesi a partire

dalla data di assunzione (circolare Inps 40/2018). Successivamente la Legge 178/2020

ha stabilito che per questa agevolazione l’esonero sia pari al 100% per le

assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022 e,

per le sole regioni del mezzogiorno, la durata diventa di quarantotto mesi (circolare Inps

56/2021). La Legge 197/2022 ha esteso la fruibilità dell’esonero totale anche alle

assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate nel corso del 2023 per un

importo massimo elevato a 8.000 euro annui (circolare Inps 57/2023). Il D.L.60/2024

(cd Decreto Coesione) ha previsto la proroga dell’esonero totale per le assunzioni

avvenute dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 per un periodo massimo di 24

mesi, nel limite di 500 euro mensili (650 euro per le regioni appartenenti alla “ZES unica

per il Mezzogiorno”). La L.207/2024 ha esteso la scadenza al 2027.

Esonero art. 7 d.l. 104/2020: agevolazione contributiva introdotta dalla Legge

104/2020 che prevede l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei

datori di lavoro per le nuove assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro

stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, effettuate nel periodo

ricompreso tra il 15 agosto 2020 e il 31 dicembre 2020 (circolare Inps 133/2020). Il DL

4/2022 ha previsto l’esonero anche per le assunzioni avvenute tra il 1° gennaio 2022 e

il 31 marzo 2022.

Incentivo donne: agevolazione contributiva introdotta dalla Legge 92/2012 che

prevede l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di

lavoro, nella misura del 50% dell’ammontare dei contributi stessi, per le assunzioni di

donne di qualunque età, prive di impiego da almeno ventiquattro mesi ovvero prive di

impiego da almeno sei mesi e appartenenti a particolari aree. Successivamente la Legge

178/2020 ha stabilito che per questa agevolazione l’esonero sia pari al 100% per le

assunzioni/trasformazioni effettuate nel biennio 2021-2022 (circolare Inps 32/2021).

INPS – Focus trimestrale sulle agevolazioni contributive per le assunzioni e le variazioni contrattuali

La Legge 197/2022 ha esteso la fruibilità dell’esonero totale anche alle

assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate nel corso del 2023 per un

importo massimo elevato a 8.000 euro annui (circolare Inps 58/2023). Il D.L.60/2024

(cd Decreto Coesione) ha previsto la proroga dell’esonero totale per le assunzioni a

tempo indeterminato avvenute nel periodo dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025

per un periodo massimo di 24 mesi, nel limite di 650 euro mensili. La L.207/2024 ha

esteso la scadenza al 2027.

Incentivo Occupazione NEET: incentivo introdotto dal decreto-legge 48/2023 per le

assunzioni a tempo indeterminato di “Neet” che risultino registrati al programma

“Garanzia Giovani”, effettuate nel periodo 1° giugno-31 dicembre 2023.

Ripartizione geografica: suddivisione geografica del territorio. Per l’Italia può

articolarsi in: Nord (Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Liguria, Trentino-Alto Adige,

Veneto, Friuli- Venezia Giulia, Emilia-Romagna); Centro (Toscana, Umbria, Marche,

Lazio); Sud e Isole (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia,

Sardegna).

Variazioni contrattuali: comprende i rapporti di lavoro in cui si registra un evento

modificativo del rapporto iniziale. Cambia la natura del contratto che da termine o

stagionale diventa a tempo indeterminato oppure giunge a naturale conclusione il

periodo formativo dell’apprendistato.