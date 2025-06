(ACON) ALLATTAMENTO. GIACOMELLI (FDI): SPAZI PUBBLICI AD HOC SEGNO CIVILT

(AGENPARL) - Roma, 30 Giugno 2025

(ACON) Trieste, 30 giu – "Promuovere il diritto delle mamme ad

allattare in serenit?, anche fuori casa, ? un gesto concreto di

attenzione e civilt?”. Cos? il capogruppo di Fratelli d’Italia in

Consiglio regionale, Claudio Giacomelli, commenta in una nota la

realizzazione dello spazio allattamento inaugurato oggi presso la

biblioteca comunale Marinelli di Melara, a Trieste.

“L’intervento – fa spere Giacomelli – ? stato reso possibile

grazie ad un emendamento alla legge di stabilit? regionale,

presentato dal sottoscritto a nome del Gruppo di Fratelli

d’Italia, con cui erano stati stanziati complessivamente 300.000

euro per la realizzazione di aree dedicate all’allattamento in

biblioteche, musei e altri luoghi pubblici del Friuli Venezia

Giulia”.

“L’obiettivo di questo emendamento – spiega ancora il consigliere

– ? quello di sostenere concretamente le donne nel periodo

delicato dell’allattamento. Nessuna madre dovrebbe sentirsi

costretta a restare chiusa in casa per mancanza di spazi

adeguati, specialmente nei luoghi della cultura e della

socialit?. Il contributo ? stato reso possibile grazie alla

collaborazione tra la Regione e il Comune di Trieste, che ?

riuscito a reperire le risorse necessarie. Un plauso va anche

agli assessori comunali De Blasio e Lodi per l’attenzione

dimostrata nel dare concretezza a questa misura”.

“Un riconoscimento particolare – puntualizza Giacomelli – va,

invece, all’onorevole Matteoni, che da assessore comunale

all’Educazione e alla Famiglia ha contribuito in modo concreto a

promuovere questa iniziativa, confermando la centralit? della

genitorialit?”.

“Con questo intervento – conclude il capogruppo – Fratelli

d’Italia conferma il proprio impegno a favore di politiche

concrete per la famiglia e la maternit?. Crediamo in una societ?

che accompagni le donne, non che le ostacoli. Perch? sostenere la

genitorialit?, anche attraverso piccoli gesti quotidiani come uno

spazio dedicato all’allattamento, significa costruire una

comunit? pi? attenta, inclusiva e consapevole”.

