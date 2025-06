++SUMMER FANCY FOOD: DOMANI 30/6 I RECORD DEL MADE IN ITALY TRA CIBO CONTADINO E TURISMO++

(AGENPARL) - Roma, 29 Giugno 2025

Domani, lunedì 30 giugno, Summer Fancy Food – Padiglione Italia Level 3 – stand No. 2718 – Javits Center 429 11th Ave, New York

SUMMER FANCY FOOD: I RECORD DEL MADE IN ITALY TRA CIBO CONTADINO E TURISMO

Una giornata dedicata ai record dell’agroalimentare italiano e alla sua importanza per l’economia del Paese, dal turismo all’export, ma anche al ruolo del cibo contadino per garantire la sicurezza alimentare mondiale, con l’Italia “caposcuola” di un nuovo movimento globale. L’appuntamento è per domani, lunedì 30 giugno, con una doppia iniziativa promossa da Coldiretti, Campagna Amica e Filiera Italia organizzate nell’ambito del Summer Fancy Food di New York.

Alle ore 10 primo incontro al Farmers Market Grow NYC di Union Square a New York alla presenza del presidente della World Farmers Markets Coalition, Richard McCarthy insieme al presidente della Coldiretti Ettore Prandini, il segretario generale Vincenzo Gesmundo e il Direttore di Fondazione Campagna Amica Carmelo Troccoli. Un momento di confronto tra gli agricoltori italiani e americani, con le loro eccellenze e le loro specialità, ma anche il simbolo dell’alleanza di tutti i contadini del pianeta.

Alle ore 12,30, le manifestazioni si spostano al Padiglione Italia, (Level 3 – stand No. 2718) al Javits Center, per il focus su “Indicazioni geografiche italiane: una garanzia di qualità per il consumatore Usa”. L’incontro sarà aperto dal Segretario Generale di Coldiretti, Vincenzo Gesmundo. A seguire gli interventi di Paolo De Castro, Presidente di Filiera Italia, Generale Maurizio Cintura, Attaché della Guardia di Finanza a Washington DC, Riccardo Deserti, Presidente di Origin International, Erica di Giovancarlo, Direttore dell’Ufficio Ice di New York, Felice Assenza, Capo Dipartimento dell’Icqrf, garante della qualità e della legalità nella filiera agroalimentare, Luigi Scordamaglia Amministratore Delegato di Filiera Italia Alessandro Schiatti, ceo di I Love Italian Food, associazione no profit che ha come mission il far conoscere e difendere la vera cultura enogastronomica italiana nel mondo. Le conclusioni sono affidate al Presidente di Coldiretti, Ettore Prandini.

Al termine dell’incontro sarà siglato l’accordo Coldiretti – I Love Italian Food finalizzato a promuovere progetti di valorizzazione dell’agroalimentare autentico nei mercati esteri.