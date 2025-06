(ARC) Eventi: Zilli, 60 anni sacerdozio monsignor Rosso patrimonio friulano

(AGENPARL) - Roma, 29 Giugno 2025

(AGENPARL) – Sun 29 June 2025 Trieste, 29 giu – “I sessant’anni di sacerdozio di monsignor

Rosso sono una grande patrimonio per la comunit? pastorale di

Pasian di Prato per quanto ha saputo spendersi a favore degli

altri, diffondendo testimonianze di misericordia e diventando un

punto di riferimento per tante generazioni”.

Sono parole dell’assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli

che oggi ha preso parte alla Santa Messa per la ricorrenza

officiata nella chiesa di San Giacomo apostolo della localit?

friulana.

“Voglio ringraziare monsignor Rosso, per quanto ha fatto e quanto

continuer? a fare, sempre con spirito di umilt?, per la sua

presenza nei momenti importanti della vita di tante persone, con

parole e opere, specialmente vicino ai giovani e con grande

passione per la cultura”, ha aggiunto l’assessore.

La Messa ? stata animata dalla Cappella musicale “Albino Perosa”

di Mortegliano, diretta da Gilberto della Negra; all’organo il

maestro Beppino Delle Vedove, allievo di mons. Rosso durante il

suo lungo periodo di insegnamento d’organo.

“Monsignor Rosso – ha concluso Zilli – ci ha mostrato come

proprio la musica possa rappresentare un veicolo di crescita e di

conoscenza, colonna sonora di un vita capace di ispirare

elevazione degli animi e desiderio di trasformare la contiguit?

delle persone in autentica condivisione”.

