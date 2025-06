(AGENPARL) - Roma, 28 Giugno 2025

(AGENPARL) – Sat 28 June 2025 MARCHE, BALDELLI (FDI): “RICCI IGNORA LA COSTITUZIONE. IL SUO ‘SALARIO MINIMO REGIONALE’ È L’ENNESIMA PROMESSA FUFFA”

“Matteo Ricci ogni giorno si sveglia e annuncia una nuova promessa irrealizzabile, pensando che basti una conferenza stampa per trasformare la propaganda in realtà.

L’ultima? Annunciare che le imprese “non potranno più lavorare direttamente o indirettamente con la regione” qualora paghino stipendi inferiori a un fantomatico ‘salario minimo regionale’. Peccato che non si possa fare.

Lo dice la Corte Costituzionale: le Regioni non possono imporre obblighi retributivi ulteriori o diversi rispetto ai contratti collettivi nazionali. Non è un’opinione, è la Costituzione.

Ancora una volta l’eurodeputato della Schlein dimostra di non conoscere le regole che dovrebbe rispettare: Affidopoli insegna. O peggio, dimostra di preferire le frottole alla verità. Il salario minimo regionale è inganno per i lavoratori e un rischio per le imprese; che non hanno bisogno di minacce e confusione ma di una Regione seria e competente.

E già che ci siamo, Ricci ci spieghi come farà a mantenere le sue altre promesse da piazzista che richiedono finanziamenti per centinaia di milioni di euro.

Dove prenderà le decine di milioni di euro per garantire trasporti pubblici gratuiti?

Come sosterrà i comuni che gestiscono gli asili nido, per garantire la loro gratuità? Lui che da sindaco non è riuscito nemmeno a eliminare le liste d’attesa nei nidi di Pesaro.

Come annullerà le liste d’attesa in sanità, quando Corte dei Conti, Agenas e Osservatorio nazionale sui tempi di attesa ci ricordano che sono un problema strutturale in tutte le Regioni, da nord a sud, aggravato dall’invecchiamento della popolazione, che comporta una domanda di prestazioni sanitarie sempre maggiore, e dalla carenza di personale, causata dalle politiche scellerate dei governi a targa Pd?

Facile promettere tutto e il contrario di tutto quando si è in campagna elettorale, ma le Marche non hanno bisogno di un illusionista in cerca di applausi facili. Le Marche hanno bisogno di infrastrutture, sviluppo e rispetto delle regole. Tutto ciò che Ricci, ogni giorno, dimostra di non saper garantire.”

Così Antonio Baldelli, deputato di Fratelli d’Italia alla Camera.

