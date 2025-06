CONSIGLIO FEDERALE FCI – APPROVATO BILANCIO 2024 E NUOVI CONTRIBUTI AI CC.RR.

(AGENPARL) - Roma, 28 Giugno 2025

(AGENPARL) – Sat 28 June 2025 CONSIGLIO FEDERALE FEDERCICLISMO – APPROVATOIL BILANCIO 2024 E NUOVI CONTRIBUTI AL TERRITORIO

Il bilancio consuntivo 2024 si chiude in attivo. Dagnoni: “Un risultato che rappresenta un segnale di buona amministrazione e che contribuisceal rafforzamento della solidità della Federazione”

DARFO BOARIO TERME – Si è tenuto nella giornata di venerdì 27 a Darfo Boario Terme, presso la sala consiliare del Comune, il Consiglio Federale della FCI. In apertura dei lavori il presidente Cordiano Dagnoni ha illustrato gli esiti dell’Assemblee Elettive del CONI e del CIP: “Ringrazio Giovanni Malagò e Luca Pancalli per quanto fatto in questi anni per il nostro movimento e la vicinanza sempre dimostrata al ciclismo. Con spirito di amicizia e collaborazione rivolgiamo gli auguri di buon lavoro ai nuovi presidenti Coni e Cip Luciano Buonfiglio e Marco Giunio De Santis. Siamo certi che sapranno lavorare al meglio per la crescita complessiva dello sport italiano.”

Dopo i saluti del sindaco di Darfo Boario Terme, Dario Colossi, i lavori sono entrati nel vivo.

BILANCIO CONSUNTIVO 2024 – Approvato il bilancio consuntivo del 2024 che si chiude con un attivo pari a 139.939 euro. Questo risultato è accompagnato anche da un patrimonio netto particolarmente robusto, indice di una gestione virtuosa e di una forte solidità economica.

“Tale avanzo – ha ricordato il presidente Dagnoni – rappresenta non solo un segnale di buona amministrazione, ma anche un elemento che contribuisce in modo significativo al rafforzamento della solidità patrimoniale della Federazione. In un contesto economico non privo di difficoltà, il mantenimento di un equilibrio tra entrate e uscite testimonia la capacità della governance federale di pianificare con lungimiranza e operare in modo sostenibile nel tempo.

Ricordo che il 2024 si è chiuso, dal punto di vista sportivo, con risultati straordinari ed oltre 100 medaglie complessive conquistate dagli atleti in maglia azzurra nelle manifestazioni internazionali, a cominciare dalle Olimpiadi di Parigi. A questi risultati si aggiunge adesso l’attivo di bilancio che consolida la solidità della FCI e ci permette di programmare con la dovuta tranquillità il cammino verso LA2028 e affrontare nuove sfide.”

RINNOVO CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI AI CC.RR. – In continuità con le politiche di rafforzamento dell’attività territoriale, il Consiglio ha rinnovato i contributi ordinari e quelli finalizzati a progetti straordinari ai CCRR, nell’importo complessivo riconosciuto già nello scorso quadriennio.

Di seguito la sintesi degli altri punti più importanti trattatiNominata la Commissione Federale di GaranziaIstituita anche per questo quadriennio la Commissione Scientifica di ricerca sviluppo e formazione confermando il Prof Maurizio Bertollo, professore di Scienze dell’Esercizio Fisico e dello Sport presso l’Università G. D’Annunzio di Chieti-Pescara, alla guida.Approvata la normativa Continental Strada M/F che prevede un compenso minimo per i corridori m/f.Assegnati i CI crono a squadre 2025 strada alla società B&P CYCLING ACAFEMY SSDRLFUORISTRADA – Nuove disposizioni per il prestito temporaneo per il ciclocross. Assegnato il CI Team Relay per CC RR 2025 al GS Lupi Valle d’Aosta. Assegnato il CI BMX Freestyle 2025 all’ASD After Skull Rouge Racing in data 26_27 luglio. Nuove norme per la Coppa Italia Giovanile Ciclocross 2025/26.