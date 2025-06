(ARC) Salute: Riccardi, oltre 70% delle grandi apparecchiature sostituite

(AGENPARL) - Roma, 28 Giugno 2025

(AGENPARL) – Sat 28 June 2025 “Centri all’avanguardia e tempi rispettati: la Regione Fvg centra

il target Pnrr M6C2-6 e prosegue l’ammodernamento tecnologico

ospedaliero”

Udine, 28 giu – “Con oltre il 70% delle grandi apparecchiature

ospedaliere gi? sostituite e operative, e il restante 30% in fase

conclusiva nei tempi previsti, la Regione Autonoma Friuli Venezia

Giulia ha centrato e superato gli obiettivi del Piano nazionale

di ripresa e resilienza (Pnrr) sulla digitalizzazione e

l’ammodernamento tecnologico del sistema sanitario. Un traguardo

importante, che significa strutture pi? moderne, tecnologie

all’avanguardia e maggiore qualit? dell’assistenza per i

cittadini e i professionisti della salute”.

Sono le parole dell’assessore regionale alla Salute, Riccardo

Riccardi, in occasione dell’approvazione da parte della Giunta

regionale della delibera che prende atto della documentazione

attestante il conseguimento del target M6C2-6 “Operativit? delle

grandi apparecchiature sanitarie”, nell’ambito del Pnrr Missione

La delibera recepisce le verifiche tecniche su due

apparecchiature strategiche gi? installate e in funzione: un

acceleratore lineare modello Truebeam D24, installato presso

l’Irccs Cro di Aviano, entrato in funzione l’8 novembre 2024; un

sistema radiologico fisso, modello New Giotto Class, installato

presso il presidio ospedaliero di Monfalcone (Asugi), attivo dal

13 marzo 2025.

I due dispositivi rientrano tra i 41 interventi programmati nel

Piano operativo regionale del Friuli Venezia Giulia e sono

accompagnati da tutta la documentazione prevista dalle Linee

guida del Ministero della Salute e dell’Unit? di missione Pnrr,

tra cui: certificazioni di collaudo, attestazioni di entrata in

funzione, dichiarazioni motivate di sostituzione.

“Il valore delle apparecchiature supera i 3,3 milioni di euro per

l’acceleratore e i 230 mila euro per il sistema radiologico, a

testimonianza dell’impegno della Regione verso un sistema

sanitario sempre pi? efficiente, sicuro e tecnologicamente

avanzato” ha sottolineato Riccardi.

“La Regione Fvg – ha ribadito – ha gi? raggiunto oltre il 70% dei

target previsti e sta completando il restante 30% entro le

scadenze del Pnrr, nel pieno rispetto della milestone M6C2-6.

L’ammodernamento delle tecnologie ospedaliere rientra nel pi?

ampio processo di rafforzamento della rete sanitaria pubblica

previsto dalla Missione 6 Salute del Piano nazionale di ripresa e

resilienza”.

