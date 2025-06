(ARC) Cultura: Anzil, Brunori Sas arricchisce proposta culturale estiva Fvg

(AGENPARL) - Roma, 28 Giugno 2025

(AGENPARL) – Sat 28 June 2025 “Serata di grande musica e grande pubblico a Villa Manin che si

conferma polo culturale di riferimento per la nostra regione”

Udine, 28 giu – “Villa Manin ha accolto una serata di grande

musica e grande pubblico. Un luogo che si conferma ideale per

eventi di alto profilo e che la Regione intende valorizzare

sempre pi? come centro di manifestazioni culturali di rilievo”.

Cos? il vicegovernatore e assessore alla Cultura del Friuli

Venezia Giulia, Mario Anzil, in occasione del concerto di Brunori

Sas, andato in scena questa sera nell’ambito del programma Villa

Manin Estate.

“La maestosit? del parco monumentale ha fatto da sfondo a una

performance intensa e coinvolgente, parte del tour estivo

L’albero delle noci, che ha portato sul palco – accanto al brano

sanremese – i successi pi? amati del cantautore calabrese”.

“Brunori Sas ? un artista che unisce qualit? musicale e

profondit? testuale – ha aggiunto Anzil -. Le sue canzoni sanno

parlare con sincerit? e ironia della vita, dei sentimenti, della

memoria e dell’identit?. ? un cantautorato che affonda le radici

nella tradizione italiana ma che riesce a toccare con leggerezza

e intelligenza anche il pubblico pi? giovane. Una presenza che

arricchisce la proposta culturale del nostro territorio”.

Il concerto di Brunori Sas segue l’apprezzatissima esibizione di

Alanis Morissette e anticipa una stagione ricchissima di proposte

musicali di grande interesse, che vedranno protagonisti artisti

del calibro di Irama, Ghali, Anna, Gianna Nannini, Sting, Umberto

Tozzi, Riccardo Muti, Giorgia e Alessandra Amoroso.

ARC/PT/gg

282040 GIU 25