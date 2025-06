(AGENPARL) - Roma, 28 Giugno 2025

Alba: Anas comunica lavori di asfaltatura in notturna della tangenziale in direzione Cuneo e Asti dalle ore 21.00 di lunedì 30 giugno a fine lavori

Da lunedì 30 giugno alle ore 21.00 Anas eseguirà l’asfaltatura della strada statale 231 “tangenziale di Alba” su entrambe le carreggiate, in orario notturno, garantendo la viabilità con una corsia di marcia percorribile.

Nella settimana dal 30 giugno al 5 luglio e nella notte del 7 luglio, i lavori interesseranno il tratto in direzione Asti, da fine sopraelevata della tangenziale di Alba fino all’intersezione con l’autostrada A33 (zona Castagnito).

Nella settimana dal 9 al 12 luglio i lavori saranno sempre eseguiti in notturna e riguarderanno le carreggiate in direzione Cuneo, dalla fine della tratta autostradale A33 fino all’inizio della sopraelevata di Alba.

I lavori saranno sempre eseguiti durante la notte garantendo la viabilità con una corsia di marcia percorribile.

La chiusura totale della tangenziale sarà solo nelle notti del 30 giugno e dell’1 luglio con deviazione obbligatoria sulla viabilità ordinaria.

« Ringraziamo Anas per aver deciso di effettuare questi importanti lavori di manutenzione straordinaria della tangenziale di Alba. Ce n’era davvero bisogno – dichiarano il sindaco Alberto Gatto e l’Assessore ai Lavori pubblici Edoardo Fenocchio – Questo intervento si aggiunge al cantiere già in corso sulla sopraelevata. Un grazie anche per la condivisione delle informazioni e la realizzazione dei lavori in orario notturno al fine di minimizzare il disagio per gli utenti ».

Secondo l’ordinanza Anas,

– nella notte tra lunedì 30 giugno e martedì 1 luglio dalle ore 21.00 alle ore 7.00 è chiusa al traffico la rampa della tangenziale di Alba di immissione in direzione Asti per i veicoli provenienti da Bra e della carreggiata in direzione Asti immissione dallo svincolo di Alba Est/Mogliasso, per i veicoli provenienti da Alba Centro/Roddi, con uscita obbligatoria in direzione Torino/Bra/Canale.

– Nella notte tra martedì 1 e mercoledì 2 luglio dalle ore 21.00 alle ore 7.00 è chiusa al traffico la rampa di immissione in direzione Asti dello svincolo di Alba Est/Mogliasso e della carreggiata in direzione Asti, con uscita obbligatoria per i veicoli provenienti da Alba Centro/Roddi/Bra in direzione Alba Est/Mogliasso/Guarene.

– Nelle notti tra mercoledì 2 luglio e venerdì 4 luglio dalle ore 19.00 alle ore 7.00 c’è il restringimento della carreggiata in direzione Asti con chiusura della corsia di marcia. Durante alcune fasi dei lavori sarà chiusa al traffico la “Complanare di Neive”.

– Nelle notti tra lunedì 7 luglio e martedì 8 luglio dalle ore 19.00 alle ore 7.00 c’è il restringimento della carreggiata in direzione Asti con chiusura della corsia di sorpasso.

– Nelle notti tra mercoledì 9 luglio e venerdì 11 luglio dalle ore 19.00 alle ore 7.00 c’è il restringimento della carreggiata in direzione Cuneo con chiusura della corsia di marcia.

