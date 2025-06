AGENDA ISTITUZIONALE DEL PRESIDENTE E DELLA GIUNTA REGIONALE DEL PIEMONTE DA LUNEDÌ 3O GIUGNO A DOMENICA 6 LUGLIO 2025

(AGENPARL) - Roma, 28 Giugno 2025

DA LUNEDÌ 3 O GIUGNO A DOMENICA 6 LUGLIO 2025

Lunedì 3 0 giugno

Ore 11, Torino, Grattacielo Piemonte, Sala Trasparenza, il presidente Cirio e l’ assessore Gallo partecipano alla conferenza stampa di presentazione della rassegna “BE come Busca – Estate 2025”

Ore 12.30, Torino, Grattacielo della Regione, Sala Giunta, il presidente Cirio e gli assessori Bussalino e Gallo partecipano alla conferenza stampa sull’approvazione del disegno di legge “Cresci Piemonte” e sull’istituzione del Tavolo di confronto per la revisione della legge regionale sull’urbanistica

Ore 17. Cuneo, Sede Atl, piazza Ex Foro Boario, l’ assessore Bongioanni interviene all’assemblea elettiva soci dell’Atl del Cuneese

Ore 17, Stresa (VB), Centro Internazionale di Studi Rosminiani, il sottosegretario Preioni partecipa alla conferenza stampa del Simposio Rosminiano “Antonio Rosmini e il senso dell’umano nell’odierna società tecnologica”

Ore 17.30, Chivasso (TO), Comune, l’ assessore G allo interviene alla tavola rotonda “Conoscenza, governance e pianificazione: il futuro delle città tra cambiamento climatico e innovazione urbanistica”

Ore 18, Biella, Casa Circondariale, viale dei Tigli 14, il vicepresidente Chiorino partecipa alla Santa Messa celebrata per la ricorrenza di San Basilide, patrono del Corpo di Polizia penitenziaria

Ore 19, Serralunga d’Alba (CN), via Alba 15, il presidente Cirio e l’ assessore Bongioanni partecipano all’assemblea annuale dei soci dell’Associazione Commercianti Albesi e al momento celebrativo per gli 80 anni dell’Associazione

Martedì 1° luglio

Bruxelles, il presidente Cirio partecipa alla Conferenza dei presidenti del Comitato europeo delle Regioni

Ore 9, Bruxelles, Parlamento Europeo, il vicepresidente Chiorino partecipa al workshop “Foragri in Europa: verso un patto europeo sulla formazione in agricoltura”

Ore 11.15. Torino, Grattacielo Piemonte, Sala Trasparenza, il presidente Cirio (in videocollegamento) e l’ assessore Bongioanni intervengono alla presentazione di Cheese 2025

Ore 17. Manta (CN), Fondazione Agrion, via Falicetto 24, l’ assessore Bongioanni partecipa agli Stati generali dell’agricoltura biologica

Mercoledì 2 luglio

Bruxelles, il presidente Cirio partecipa alla seduta plenaria del Comitato europeo delle Regioni

Ore 10, Stupinigi (TO), viale Torino 5, l’ assessore Vignale presenzia all’inaugurazione della tettoia interna del Podere di Sant’Umberto, ricostruita dopo essere stata bruciata da un fulmine

Ore 11, Torino, Grattacielo Piemonte, Sala Trasparenza, l’ assessore Bongioanni e il sottosegretario Porchietto partecipano alla presentazione della 76 a Fiera nazionale del Peperone di Carmagnola

Ore 17, Torino, ESCP Business School, il s ottosegretario Porchietto partecipa all’evento “Torino Città delle Opportunità” organizzato da Yes4TO

Ore 17.30, Cuneo, Rondò dei Talenti, via Gallo 1, gli assessor i Bongioanni e Gallo intervengono alla conferenza stampa di presentazione del Festival Mirabilia

Ore 18, Torino, corso Trento 21, il s ottosegretario Porchietto partecipa all’inaugurazione della nuova sede dell’Ordine degli Ingegneri

Ore 21, Mondovì, via Roma, l’ assessore Gallo partecipa all’inaugurazione della 30 a edizione dei “Doi Pass”

Giovedì 3 luglio

Bruxelles, il presidente Cirio partecipa alla seduta plenaria del Comitato europeo delle Regioni

Ore 10, Elva (CN), Comune, l’ assessore Gallo interviene alla presentazione del “Progetto Alavetz: cooperazione tra il Comune di Elva e le istituzioni universitarie”

Ore 10.30, Torino, Museo del Risorgimento, il s ottosegretario Porchietto partecipa a “Cambiamenti climatici: prevenire e mitigare il rischio”

Ore 13, Torino, Villa Sassi, strada al Traforo di Pino 47, l’ assessore Vignale interviene all’incontro con AIOP, Associazione Italiana Ospedalità Privata

Ore 14, Bruxelles, il presidente Cirio e l’ assessore Tronzano partecipano all’assemblea generale di ESRA (European Semiconductor Regions Alliance)

Ore 19, Torino, Motovelodromo, il s ottosegretario Porchietto partecipa all’evento “Motovelodromo Fausto Coppi: 4 anni dopo inizia il futuro”

Ore 20.30, Fiano (TO), il s ottosegretario Porchietto partecipa all’inaugurazione del Teatro

Venerdì 4 luglio

Ore 9.30, Mondovì (CN), Ospeda l e, gli assessor i Riboldi e Bongioanni si recano in visita all’ospedale Regina Montis Regalis e presenzia no all’inaugurazione della nuova TAC mobile

O re 10.30, Torino, Auditorium della Città Metropolitana, l’ a ssessore Bussalino partecip a alla presentazione di “Piemonte economico sociale”, Relazione 2025 di Ires Piemonte

Ore 11, Torino, Museo r egionale di Scienze n atural i, l’ assessore G allo interviene alla conferenza stampa di presentazione della Fête des Alpes

Ore 21, Casale Monferrato (AL), Teatro Municipale, l’ assessore Riboldi presenzia alla proiezione del docufilm “Il sogno di Giona”, organizzata dall’associazione Memorial Cristian Zucconi di Bassignana per sensibilizzare sulla disabilità

Sabato 5 luglio

Ore 10, Torino, Circolo dei lettori, via Bogino 9, il presidente Cirio partecipa all’apertura dell’evento “C’è + Gusto per tutti 2025”

Ore 10, Narzole (CN), Tenuta del Barone, frazione Vergne 62, l’ assessore Bongioanni interviene alla 4 a edizione di “Samuele Vaira per la vita”