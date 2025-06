(ACON) FOTOVOLTAICO. PELLEGRINO (AVS): A TRICESIMO ENNESIMO SPREGIO AMBIENTE

(AGENPARL) - Roma, 28 Giugno 2025

vari proponenti dei grandi impianti fotovoltaici da installare

nella nostra regione, si evidenzia che la cattiva prassi delle

scatole cinesi continua ad essere praticata”.

Cos?,in una nota, la consigliera regionale Serena Pellegrino, di

Alleanza Verdi e Sinistra, a margine della possibile

realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra a Tricesimo.

“Spesso – continua Pellegrino -, ad una prima analisi sommaria,

sembra che tutto si sia fermato mentre chi manovra le varie

‘scatole societarie’ cerca soluzioni alternative per riuscire nel

suo intento. Gattopardescamente tutto deve cambiare perch? nulla

cambi. Ma le visure permettono di risalire al proprietario di una

determinata cordata imprenditoriale. Ed ? proprio quello che sta

accadendo in tutta la sua fumosit? a Tricesimo in localit?

Leonacco, tra splendide colline e quinte da favola, in zone

prossime al Cormor quando si torna a parlare di realizzare un

impianto fotovoltaico a terra da 8mw”.

“Autorizzazioni concesse pi? di due anni fa dalla Regione Fvg –

incalza l’esponente di Opposizione – senza ascoltare e rendere

partecipe n? la popolazione, n? tantomeno le amministrazioni

locali. Cittadini e cittadine, assieme all’associazione

Legambiente si erano mobilitati per impedire che un impianto cos?

importante e fortemente impattante si realizzasse. Migliaia di

firme lasciate cadere nel vuoto. Ma quelle concessioni, rivolte a

un proponente, oggi appaiono volturate ad altri soggetti che, nel

gioco delle scatole cinesi, ci riporta agli stessi soggetti.

Dietro a nuove sigle ci sono gli stessi nomi e cognomi”.

“Ancora una volta – prosegue la consigliera regionale – ambiente

e paesaggio sono utilizzati per un green washing a favore del

business e del facile reddito alleato di una Giunta che, come si

cita testualmente nella mozione di governo presentata in questi

giorni in Regione dagli stessi capigruppo della ;aggioranza

‘Aggiornamento del programma di governo’ ci racconta che ‘Il

piano paesaggistico regionale risulta, per certi aspetti, ancora

troppo vincolante, in particolare per alcune aree del territorio

regionale; rivederlo diventa prioritario'”.

“Non servono ulteriori parole per riconoscere in queste poche

righe la volont? della Maggioranza che governa la Regione da

oltre sette anni a proseguire con opere che produrranno scempi

sul nostro patrimonio paesaggistico. Danni ormai non pi? solo

annunciati. Punti della mozione che dovrebbero caratterizzare e

contraddistinguere un piano di lavoro concertato e condiviso e

che dovrebbe essere in tutti i modi salvaguardato, diventano ogni

giorno di pi? un peso per una Giunta di governo che – conclude

Pellegrino – troppe volte pensa solo agli introiti piuttosto che

avere cura dei suoi corregionali e del suo bellissimo territorio”.

