REGIONE LAZIO, DOMENICA 29 IL GIUBILEO

DEL TEVERE E DEL CANOTTAGGIO SOCIALE

Assessore Ghera: «Il Tevere è il cuore pulsante di Roma ed è un simbolo del Cristianesimo, stiamo lavorando per renderlo più fruibile»

Roma, 27 giugno 2025 – Celebrare la centralità del Tevere insieme ai cittadini romani e a tutti coloro che quotidianamente operano sul fiume. È questo l’obiettivo del “Giubileo del Tevere e del Canottaggio Sociale”, iniziativa che si terrà domenica 29 giugno, giorno dei patroni di Roma San Pietro e San Paolo.

La giornata è promossa e organizzata dall’assessorato alla Tutela del territorio e del Demanio della Regione Lazio insieme alla Commissione Speciale di Roma Capitale per il Giubileo 2025, al Coni Lazio, alle Federazioni di Canottaggio e con la partecipazione: Tevere Day, Mare vivo, Deportivo e circoli sportivi.

Un’intera giornata dedicata al Tevere, con un calendario di eventi e incontri che si svolgeranno lungo il fiume della Capitale e che culmineranno alle 16.30 in Piazza Pia con il raduno dei partecipanti per assistere al concerto della Banda Musicale del Corpo di Polizia Locale di Roma capitale prima di recarsi in processione verso la Basilica di San Pietro per varcare la Porta Santa.