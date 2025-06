CS – GINOSA (TA) Servizi cimiteriali: dalla (solita) speculazione politica alla realtà dei fatti. L’Amministrazione risponde con trasparenza e responsabilità

(AGENPARL) - Roma, 27 Giugno 2025

(AGENPARL) – Fri 27 June 2025 *Servizi cimiteriali: dalla (solita) speculazione politica alla realtà dei

fatti. L’Amministrazione risponde con trasparenza e responsabilità*

In merito alle dichiarazioni diffuse dalla consigliera di minoranza Carmen

Carlucci sull’aumento delle tariffe cimiteriali, l’Amministrazione Comunale

intende riportare il dibattito alla verità dei fatti.

*Una riforma necessaria*

Dopo anni di immobilismo – con tariffe ferme dal 2016 e concessioni dal

2005 – abbiamo avviato una riorganizzazione dei servizi cimiteriali, basata

su equità, sostenibilità e legalità, su cui si sono concentrati l’assessore

al ramo Vincenzo Piccenna e la Consigliera con delega all’innovazione

Sociale Rossana Galante.

Non si tratta di rincari arbitrari, ma di adeguamenti fondati su dati reali.

Il costo medio di un loculo per il Comune tra il 2022 e il 2024 è stato di

2.569 €.

Le vecchie tariffe non coprivano nemmeno i costi di costruzione.

Nonostante ciò, i rincari sono stati contenuti grazie a fondi comunali.

Inoltre, le tariffe sono state differenziate in base alla posizione del

loculo: quelli più in alto costano meno di quelli centrali.

Le nuove tariffe seguono criteri chiari:

-adeguamento ISTAT,

-distinzione residenti/non residenti,

-posizione del loculo,

-sostenibilità economica.

In parallelo, stiamo attivando una gestione attiva delle concessioni per

recuperare spazi.

Costruire all’infinito – come “suggerito” dalla consigliera Ratti in

Consiglio – non è una soluzione.

Lo è invece riformare il sistema, secondo gli standard attuali.

*Un nuovo Regolamento dopo 40 anni di silenzio*

Tranquillizziamo la consigliera Carlucci: una nuova bozza del Regolamento

di Polizia Mortuaria è già pronta e al vaglio degli uffici.

Finalmente avremo regole chiare su concessioni, scadenze, esumazioni,

cremazioni.

*Una riforma vera, non un provvedimento spot*

Parlare solo di tariffe è riduttivo.

Stiamo costruendo un sistema cimiteriale più ordinato, giusto ed

efficiente, che garantisca:

dignità ai luoghi della memoria,

rispetto per i cittadini,

uso razionale delle risorse pubbliche.

Questa non è una manovra politica, ma un atto di responsabilità. Investire

in regole e sostenibilità significa tutelare diritti e memoria collettiva.

Chi oggi polemizza, ieri taceva.