comunicato – APERTURA DEL NUOVO TUNNEL DEL TENDA: LE DICHIARAZIONI DELLA REGIONE PIEMONTE

27 Giugno 2025

Fri 27 June 2025 COMUNICATO STAMPA

Torino, 27 giugno 2025

APERTURA DEL NUOVO TUNNEL DEL TENDA:

LE DICHIARAZIONI DELLA REGIONE PIEMONTE

“ Oggi è una giornata importante: festeggeremo davvero quando tutta l’opera sarà finita, ma oggi abbiamo risolto un problema e abbiamo più forza per andare avanti e affrontare gli altri: la piena percorribilità e poi la circolazione a doppio senso di marcia, perché il Politecnico di Torino ha certificato che in questo tunnel è possibile viaggiare a doppio senso nel rispetto di tutte le norme di sicurezza – è quanto ha dichiarato il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio nell’intervento svolto questo pomeriggio durante la cerimonia di apertura al traffico del nuovo tunnel del Colle di Tenda – Siamo in una stagione segnata dallo sblocco e dalla riapertura dei collegamenti del nostro Piemonte: ad aprile abbiamo riaperto la ferrovia del Frejus, chiusa da un anno e mezzo per una frana in territorio francese, nelle prossime settimane aprirà la seconda canna autostradale del Frejus, la variante di Demonte ha un commissario e ha avuto il via libera di Bruxelles, abbiamo finalmente un tavolo di lavoro con i francesi sul raddoppio del Monte Bianco e sempre quest’anno avremo il completamento dell’Asti-Cuneo. Sono opere che aspettiamo da tantissimi anni, è vero, ma che finalmente diventano realtà per le nostre comunità e il nostro territorio”, ha concluso il presidente.

L’assessore ai Trasporti Marco Gabusi ha ricordato che “in questi anni la Regione Piemonte si è fatta carico, con investimenti propri e in collaborazione con Trenitalia, del potenziamento del servizio ferroviario tra Cuneo e la Liguria, garantendo così un collegamento fondamentale per i cittadini e per le economie locali. Oggi possiamo finalmente dire che stiamo entrando in una fase nuova, caratterizzata dall’apertura al traffico della nuova canna durante il giorno e dal completamento nelle ore notturne dei lavori di raccordo, in particolare sul lato francese. Contemporaneamente – ha aggiunto Gabusi – Anas sta predisponendo il bando di gara per il nuovo progetto di ristrutturazione della canna storica, i cui lavori potrebbero partire una volta terminati quelli sui tornanti. Sia m o contenti del risultato raggiunto, ma siamo già al lavoro per quello definitivo e strutturale”.

“ Dopo anni difficili, in cui il collegamento tra Piemonte, Liguria e Costa Azzurra è venuto meno, oggi si restituisce al territorio cuneese un’infrastruttura fondamentale – ha sostenuto l’assessore alle Infrastrutture strategiche Enrico Bussalino – Ora l’obiettivo è completare anche la canna storica per garantire un servizio pieno, sicuro e moderno, all’altezza delle esigenze di cittadini e imprese”.

“ La riapertura del Tunnel del Tenda rappresenta un passaggio fondamentale non solo per il ripristino della viabilità transfrontaliera, ma soprattutto per restituire normalità, dignità e prospettive di sviluppo alle comunità locali che hanno pagato un prezzo altissimo in questi anni di isolamento – ha affermato l’assessore allo Sviluppo della montagna Marco Gallo – Parliamo di territori che non sono semplicemente aree di passaggio, ma luoghi vissuti da cittadini, famiglie, imprese, che hanno subito pesanti disagi in termini di mobilità, accesso ai servizi, economia e vita quotidiana. Il Tenda torna a essere un ponte tra territori, non un confine chiuso”.

L’assessore al Commercio e Turismo Paolo Bongioanni ha dichiarato che “o ltre all’erogazione dei tanto attesi ristori agli operatori economici della zona, l’unione delle deleghe regionali di Agricoltura e Cibo, Turismo e Sport ci permetterà ora di lavorare in modo organico sui progetti di rilancio economico della Val Vermenagna e di tutta l’area che gravita attorno al Tenda e che potrà recuperare i cinque anni perduti. Turismo invernale ed estivo, l’outdoor delle strade bianche, le seconde case, l’eccezionale enogastronomia della montagna. E finalmente potremo lavorare con gli amici francesi per riportare in Piemonte i flussi turistici internazionali in arrivo all’aeroporto di Nizza, che non mi stanco mai di ribadire come sia il primo hub turistico d’Europa, e che in questi anni hanno preso altre direzioni. Già l’11 giugno abbiamo presentato il cibo piemontese d’eccellenza e l’Alta Langa Vino dell’anno in un grande evento a Saint-Jean-Cap-Ferrat. La rinascita di questo splendido corridoio fra la Riviera e il Piemonte farà anche invertire la marcia alla desertificazione commerciale nei piccoli centri, su cui stiamo lavorando con lo strumento dei Distretti del Commercio e, in prospettiva più estesa, con la riforma della legge sul commercio cui inizieremo a mettere mano già prima della pausa estiva. Insomma, oggi è una grande giornata che segna anche simbolicamente l’inizio di una nuova stagione di energie e di entusiasmo per il nostro turismo e la nostra economia e per i benefici destinati a ricadere su tutti”.

Alcune immagini sono scaricabili da [ https://we.tl/t-adn4pCAeBv | https://we.tl/t-adn4pCAeBv ]

