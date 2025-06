(ARC) Imprese: Bini, coordinamento unico per l’export delle pmi

(AGENPARL) - Roma, 27 Giugno 2025

internazionalizzazione del comparto manifatturiero Fvg

Trieste, 27 giu – “Intensificare l’azione coordinata e

sinergica tra tutti i soggetti del Sistema Friuli Venezia Giulia

– Regione, Camere di commercio, cluster, Finest e Sprint – per

l’internazionalizzazione delle imprese, soprattutto le micro e le

piccole: ? questo il senso del coordinamento strategico

internazionalizzazione manifattura Fvg, che ci deve vedere

lavorare tutti in squadra”.

? la sintesi dell’assessore regionale alle Attivit? produttive e

turismo Sergio Emidio Bini espressa all’evento di lancio del

Coordinamento che si ? tenuto a Trieste nel Palazzo della Regione.

Bini ha indicato con soddisfazione due numeri: la crescita

dell’export del Friuli Venezia Giulia del 23% dal 2019 a oggi e i

20 milioni che in questo arco di tempo sono stati investiti dalla

Regione sull’internazionalizzazione delle imprese, il 94% delle

quali micro, con meno di dieci addetti. “Sono queste le pmi che

hanno bisogno di supporto per agganciare e sviluppare i mercati

esteri in un contesto internazionale in forte mutamento – ha

rilevato Bini -, caratterizzato dai cambiamenti con l’incognita

dazi degli Usa, primo mercato di riferimento del nostro export, e

dalla transizione della Germania, che ha iniettato ingentissime

risorse per rilanciare la sua economia. Guardiamo ad altri

sbocchi molto interessanti: al Medio Oriente, dove si spera in

una fase di pacificazione, all’Arabia, al Sud est asiatico e ai

Balcani, sui quali stiamo lavorando intensamente da tempo”.

Proprio nei Balcani sono stati creati Centri per l’export con lo

sportello Sprint Fvg, creato nel 2001 e gestito da Finest con il

compito di promuovere l’internazionalizzazione del sistema

regionale, facilitando l’utilizzo di strumenti finanziari,

assicurativi, promozionali e di assistenza tecnica. L’Agenda FVG

Manifattura 2030, ? stato evidenziato, punta a insediare questi

centri nei principali mercati di destinazione.

Sprint FVG collabora in particolare con i Cluster Comet (settore

metalmeccanico), presente all’evento di oggi con il presidente

Sergio Barel, e Legno Arredo Casa Fvg, presente con Edi Snaidero,

che ne ? alla guida.

“Gli strumenti attivati dalla Regione funzionano – ha concluso

Bini -: i bandi hanno successo e le risorse vengono rapidamente

esaurite. Dobbiamo continuare su questa strada, lavorando in

sinergia per portare avanti in maniera coordinata le politiche di

sviluppo e confermare il ruolo leader che il Friuli Venezia

Giulia si ? ritagliato nell’export a livello nazionale”.

