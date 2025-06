(ARC) Economia:Fedriga, visione e coesione per superare sfide internazionali

(AGENPARL) - Roma, 27 Giugno 2025

Fri 27 June 2025 Al Forum di Confindustria Udine il governatore rilancia su

infrastrutture, formazione e coesione sociale

Udine, 27 giu – “Di fronte alle grandi sfide che ci attendono,

non possiamo permetterci di restare divisi o inseguire narrazioni

fuorvianti: serve una squadra coesa, una visione strategica e il

coraggio di fare scelte a volte anche difficili ma necessarie”.

Lo ha affermato oggi il governatore del Friuli Venezia Giulia

Massimiliano Fedriga, intervenendo al forum “Siderurgia 2050”

promosso da Confindustria Udine durante il quale ? stato

presentato uno studio su questo settore, realizzato

dall’Universit? di Udine in collaborazione con Inest.

All’incontro ha partecipato anche l’assessore regionale alle

Attivit? produttive Sergio Emidio Bini.

Alla presenza di Luigino Pozzo, presidente di Confindustria Udine

e di Antonio Gozzi, presidente nazionale di Federacciai, il

massimo esponente dell’Esecutivo, nel suo intervento, ha

evidenziato come la competizione internazionale richieda

condizioni di gioco omogenee, soprattutto in settori come la

siderurgia, dove ricerca, sviluppo e investimenti

infrastrutturali sono decisivi. “Non possiamo pretendere che chi

investe operi con successo se le regole cambiano da Paese a Paese

e se manca una cabina di regia che spieghi ai cittadini le scelte

strategiche”, ha sottolineato.

Secondo Fedriga, la coesione regionale deve diventare un valore

concreto e non uno slogan. “Fare squadra significa anche saper

comunicare con trasparenza agli abitanti di un territorio perch?

si sta realizzando una determinata infrastruttura, quale visione

c’? dietro un investimento e a cosa serve. Altrimenti, chi

protesta per partito preso ha sempre gioco facile”.

Ampio spazio ? stato dedicato al tema della formazione e delle

competenze per il lavoro del futuro. “Non possiamo pi? pensare

che il percorso formativo sia un’esperienza chiusa tra i banchi e

valida per tutta la carriera. Serve una formazione continua, che

prepari i cittadini a un mondo in trasformazione. Chi non riesce

a rinnovarsi rischia l’esclusione”.

Fedriga ha ricordato anche la sfida demografica. “Siamo tra le

regioni che investono di pi? pro capite per contrastare la

denatalit?, ma non bastano le risorse. Serve una vera svolta

culturale”. In tale contesto, ha rilanciato l’importanza di

attrarre professionalit? dall’estero attraverso migrazioni

guidate e non subite, con percorsi formativi in loco.

Infine, Fedriga ha rivolto un appello alle forze produttive e

sociali. “Non possiamo pi? affidarci all’improvvisazione. In

Italia siamo eccellenti nella gestione delle emergenze, ma

carenti nella capacit? programmatoria. Dobbiamo imparare a

progettare come fanno altri Paesi, con orizzonti che guardano al

lungo periodo. Servono stabilit? istituzionale, una governance

che non cambi ogni pochi mesi e far comprendere ai cittadini che

dietro ogni decisione c’? un disegno pi? grande”.

Il presidente ha concluso ringraziando Confindustria Udine per il

ruolo propositivo e collaborativo svolto e ribadendo l’impegno

della Regione a sostenere, con i mezzi a disposizione, percorsi

di sviluppo condivisi e strategici.

