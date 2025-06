(ARC) Cultura: Anzil, “Voi siete qui” presenta grande patrimonio Gorizia

(AGENPARL) - Roma, 27 Giugno 2025

(AGENPARL) – Fri 27 June 2025 Inaugurata la mostra che sar? visitabile a Palazzo Attems

Petzenstein di Gorizia fino al 31 ottobre 2025

Gorizia, 27 giu – “Da sempre noi immaginiamo, per una terra di

confine come la nostra, una cultura di frontiera che sa guardare

con simpatia e amicizia sia alle identit? lontane sia a quelle

pi? vicine. Per fare questo bisogna per? conoscere innanzitutto

la propria storia, sapere chi siamo e da dove veniamo. ‘Voi siete

qui’ risponde appieno a questa necessit? che ? ancora pi?

importante alla luce del fatto che Nova Gorica e Gorizia sono,

insieme, Capitale europea della cultura. La mostra racconta

infatti la storia di questa citt? e di questa regione,

utilizzando in modo encomiabile materiali, libri antichi, dipinti

e manoscritti di propriet? dell’Ente regionale per il patrimonio

culturale del Friuli Venezia Giulia”.

Lo ha affermato oggi a Gorizia il vicegovernatore con delega alla

Cultura Mario Anzil durante la presentazione della mostra “Voi

siete qui”, che sar? visitabile fino al 31 ottobre 2025 a Palazzo

Attems Petzenstein.

“Questa ? una bella esposizione che si caratterizza per il suo

significato profondo – ha sottolineato Anzil -. Ha infatti il

pregio di raccontare l’anima autentica di questo territorio

utilizzando esclusivamente le collezioni dei Musei provinciali di

Gorizia e mostrando a chi viene a trovarci con grande curiosit?

la sua natura policentrica, multiculturale e poliglotta”.

“Voi siete qui” – frutto della professionalit? degli esperti di

Erpac e degli altri enti culturali coinvolti – presenta la

collocazione geopolitica prima della Contea e poi della Provincia

di Gorizia, che viene illustrata da pergamene imperiali e da una

serie di carte geografiche e atlanti provenienti dall’Archivio

storico provinciale. Il volto della citt? viene invece descritto

attraverso mappe, dipinti, fotografie e cartoline provenienti dal

ricco patrimonio della Fototeca.

“La nostra – ha aggiunto Anzil – ? una cultura di frontiera che,

in una terra policentrica come il Friuli Venezia Giulia, ha la

forza di esprimersi in modo polifonico e di aprirsi a tutte le

sensibilit?”.

“Per come ? stata brillantemente allestita, questa esposizione –

ha rimarcato il vicegovernatore – risponde alla perfezione alla

visione che l’Amministrazione regionale sostiene con convinzione,

ma permette allo stesso tempo di valorizzare l’immenso patrimonio

di beni culturali che conserviamo con grande professionalit?”.

A disposizione del pubblico anche una vera e propria scoperta. Un

manoscritto autografo che riporta le “Georgiche” di Virgilio,

tradotte in lingua friulana da Giovan Giuseppe Bosizio,

personaggio illustre di Gorizia del 1600. Questo manoscritto, di

cui si erano perse le tracce dal 1836, ? stato ritrovato

recentemente in un’importante collezione privata cittadina.

Alla presentazione hanno preso parte, tra gli altri, anche il

sindaco di Gorizia Rodolfo Ziberna e la direttrice generale

dell’Agenzia regionale per il patrimonio culturale (Erpac) Lydia

Alessio-Vern?.

