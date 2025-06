(AGENPARL) - Roma, 27 Giugno 2025

Fri 27 June 2025 Agricoltura: Lollobrigida, pagamenti Agea in tempo sono buona notizia

“L’erogazione dei fondi nei tempi imposti dall’Ue da parte di Agea è una buona notizia per il nostro sistema agricoltura. Gli organismi pagatori hanno una grande responsabilità, garantire che le politiche europee e nazionali siano effettive. Il nuovo corso di Agea, sotto la direzione Vitale, e i risultati positivi sono solo da considerare un inizio, una base per dare all’agricoltura sviluppo e futuro”, lo dichiara in una nota Francesco Lollobrigida, ministro dell’Agricoltura.

