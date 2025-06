Invito stampa – Regione Lazio – Botteghe Storiche – venerdì 27 giugno 2025 ore 11:00

(AGENPARL) - Roma, 26 Giugno 2025

(AGENPARL) – Thu 26 June 2025 INVITO STAMPA

LA REGIONE LAZIO PRESENTA

I RISULTATI DEL PRIMO BANDO PER LE BOTTEGHE STORICHE E LANCIA LA NUOVA EDIZIONE 2025

Una misura concreta per la salvaguardia e la valorizzazione di un patrimonio storico e culturale del nostro territorio

Roma, 26 giugno 2025 – La Regione Lazio presenterà domani venerdì 27 giugno 2025 alle ore 11.00 presso WEGIL (Largo Ascianghi 5 a Roma), l’evento “Botteghe Storiche”, un’occasione per presentare i risultati della prima edizione del bando regionale dedicato alla salvaguardia e valorizzazione delle botteghe e attività storiche del territorio, e per presentare la nuova finestra del bando 2025.

Durante l’incontro saranno illustrati i dati della prima edizione, che ha coinvolto 35 Comuni e sarà annunciata l’apertura della seconda finestra dell’avviso pubblico.

Interverranno:

Roberta Angelilli, vicepresidente e assessore a Sviluppo Economico, Commercio, Artigianato, Industria e Internazionalizzazione della Regione Lazio;

Monica Lucarelli, assessore alle Attività Produttive e alle Pari Opportunità di Roma Capitale

Francesco Marcolini, Presidente di Lazio Innova.

Nel corso dell’evento è prevista la consegna delle targhe e degli attestati ai Sindaci dei Comuni che hanno partecipato alla prima edizione del bando.

L’iniziativa si inserisce nel quadro delle politiche regionali di rigenerazione urbana e promozione delle eccellenze locali, con l’obiettivo di rafforzare l’identità territoriale e sostenere lo sviluppo economico sostenibile.

Accrediti stampa:all’ingresso, direttamente al desk dedicato alla stampa.