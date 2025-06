CS Viabilità Gran Fondo dei Templari

(AGENPARL) - Roma, 26 Giugno 2025

ORDINANZA

Oggetto: Istituzione di divieti, obblighi e limitazioni alla circolazione stradale in occasione della

manifestazione sportiva ciclistica a carattere agonistico denominata 18a edizione “Gran

Fondo dei Templari – DIPA – Trofeo Città di Pordenone”, programmata per domenica 29

giugno 2025.

N. cron. 359, in data 26/06/2025

IL FUNZIONARIO P.O.

Pordenone in via D’Annunzio n. 3/B, comunica che il giorno 28 luglio 2024 si svolgerà una competizione

ciclistica agonistica riservata alle categorie amatoriali, denominata “Gran Fondo dei Templari – DIPA -Trofeo

Città di Pordenone”, con il seguente programma:

– RITROVO dei concorrenti dalle ore 7.00 in via Peruzza n. 8, in località Torre;

– PARTENZA: alle ore 08.45 percorrendo in trasferimento, ad andatura controllata, il seguente percorso: da

via Peruzzavia Stradellevia Ferrarisvia Maestra Vecchiavia San Danielevia CominaSR251

ove avrà inizio il tratto agonistico …. COMUNE DI SAN QUIRINO …,

– RIENTRO: ……COMUNE DI SAN QUIRINOvia San Daniele via Maestra Vecchia con ARRIVO

previsto dalle ore 12.30 circa nel tratto compreso tra il civico n. 40 e l’intersezione con viale Grande;

Vista altresì la richiesta del medesimo organizzatore della necessità di sospensione della circolazione con

chiusura al traffico per il Comune di Pordenone delle seguenti strade o parti di esse:

– via San Daniele e via Maestra Vecchia (da intersezione con via Campagna/via Pionieri del Volo

all’intersezione con viale Grande) dalle ore 11.00 alle ore 16.00 per le operazioni di arrivo;

Amministrativa Rete Stradale E.D.R – ambito territoriale di Pordenone;

Vista l’ordinanza di sospensione della circolazione concernente la manifestazione in oggetto Prot.

Considerato che la presente manifestazione accoglie il consenso dell’Amministrazione Comunale;

Ravvisata la necessità di adottare gli opportuni provvedimenti atti a garantire la sicurezza dei partecipanti

alla manifestazione, il regolare svolgimento della stessa, la necessità di disciplinare la circolazione veicolare

per eliminare o comunque limitare gli inconvenienti e di adottare gli opportuni provvedimenti in relazione alle

caratteristiche della strada e alle esigenze del traffico;

Vista la determinazione del Settore VII – VIGILANZA E SICUREZZA – numero cronologico 454 del 5 marzo

2025, a firma del dirigente dott. Maurizio Zorzetto, con la quale è stato confermato il conferimento

dell’l’incarico di Posizione Organizzativa dell’Unità Operativa Complessa “Servizio di Comando” al

sottoscritto, Commissario Superiore Danilo Dei Cas, fino al 30 novembre 2026;

Visto:

– l’articolo 5 comma 3, 6 e 7 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 Codice della Strada ed il relativo

Regolamento di Esecuzione;

– l’articolo 9 del D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 così come modificato dalla Legge 9 aprile 2025 n. 58;

– l’art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 ed il successivo Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.

ORDINA

nella giornata di domenica 29 giugno 2025

A) al fine di consentire il ritrovo delle squadre e degli atleti per le operazioni di iscrizioni, ritrovo, partenza,

arrivo e premiazioni dei vincitori della manifestazione e il regolare svolgimento in condizioni di sicurezza

della competizione ciclistica, per quanto concerne le strade del territorio comunale di competenza, vista la

richiesta dell’organizzazione e richiamato quanto conseguentemente disposto nell’ordinanza della

Prefettura di Pordenone U.T.G inerente alla sospensione della circolazione concernente la

manifestazione in oggetto, è istituito per tutti i veicoli, indipendentemente dall’eventuale possesso di

autorizzazioni in deroga, eccetto quelli specificatamente di seguito autorizzati:

 DIVIETO DI TRANSITO con pannelli integrativi di validità e di eccezione, delle seguenti strade o parti

di esse: via San Daniele (dall’intersezione con via Pionieri del Volo/via Campagna alla rotatoria con –

via Maestra Vecchia) e via Maestra Vecchia (da rotatoria con via San Daniele a vial Grande) dalle

ore 11.00 alle ore 16.00 per le operazioni di arrivo.

Conseguentemente alle intersezioni limitrofe vengono disposte le opportune chiusure e/o deviazioni

del flusso veicolare.

B) Inoltre, per quanto concerne il transito dei concorrenti in gara, considerato che la competizione si svolge

su tratti di strada ricadenti nel territorio di più comuni e che, ai sensi dell’art. 9, comma 7 bis, del Codice

della Strada, come novellato dalla Legge 9 aprile 2025, n. 58, in vigore dalla data 13 maggio 2025, la

competenza a disporre la sospensione della circolazione in dette fattispecie è ora attribuita al Prefetto,

anche con riferimento ai tratti di strada ricompresi nei soli territori dei singoli comuni; richiamato pertanto

competenza è previsto:

– PARTENZA alle ore 08.45 percorrendo in trasferimento, ad andatura controllata, il seguente percorso:

da via Peruzzavia Stradellevia Ferrarisvia Maestra Vecchiavia San Danielevia

CominaSR251 ove avrà inizio il tratto agonistico …. COMUNE DI SAN QUIRINO …,

RIENTRO: ……COMUNE DI SAN QUIRINOvia San Daniele via Maestra Vecchia con ARRIVO

previsto dalle ore 12.30 circa nel tratto compreso tra il civico n. 40 e l’intersezione con viale Grande;

DALLE ORE 08.45 LA SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE AVRA’ LA DURATA

STRETTAMENTE NECESSARIA AL TRANSITO DEI CONCORRENTI, ritenuti, secondo i regolamenti

sportivi, ancora in corsa a partire dal momento del passaggio del veicolo recante il cartello mobile “inizio

gara ciclistica” fino al passaggio di quello con il cartello mobile “fine gara ciclistica”. In ogni caso, la durata

della chiusura in ciascun punto del percorso non potrà essere superiore a 30 minuti calcolati dal

momento del transito del primo concorrente.

Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione:

– è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto

interessato dal transito dei concorrenti;

– è fatto divieto a tutti i veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti;

– è fatto obbligo a tutti i veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono

su quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla rispettando le

segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale

dell’organizzazione;

– è fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, fatte

salve specifiche prescrizioni già richiamate nei puntuali divieti succitati, i divieti e gli obblighi sopraindicati

non si applicano ai veicoli dell’organizzazione e delle squadre partecipanti o comunque autorizzate

dall’organizzazione della manifestazione sportiva o dagli Organi di polizia preposti alla vigilanza, ai veicoli

adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso entro sessanta giorni dalla pubblicazione da chiunque via

abbia interesse, al Tribunale Amministrativo Regionale di Trieste, ovvero entro centoventi giorni, mediante

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica a norma dell’articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto

1990, N. 241, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, N. 1034, per incompetenza, eccesso di potere o

per violazione di Legge;

Ogni ordinanza in contrasto con la presente è sospesa.

La presente Ordinanza è pubblicata all’Albo Pretorio On-Line per 30 giorni consecutivi.

DISPONE

All’A.S.D. AMICI DELL’UDACE con sede legale a Pordenone in via D’Annunzio n. 3/B, quale

organizzatrice della 18a edizione “Gran Fondo dei Templari – DIPA -Trofeo Città di Pordenone”:

– di collaborare con proprio personale nella posa dell’opportuna segnaletica stradale al fine di dare

attuazione alle richieste chiusure al traffico, così come disposto con il presente provvedimento;

– di impiegare proprio personale, di provata capacità ed esperienza, dotati di bracciale o di altro

indumento ad alta visibilità, muniti di segni di riconoscimento, a presidio ove sono richieste e

previste le chiusure al transito, tanto al fine di informare e segnalare i divieti imposti con il

presente provvedimento agevolando ove e quando possibile i residenti o frontisti per accedere o

uscire dalle proprietà private;

– di provvedere mediante avvisi a domicilio ovvero attraverso altre forme di pubblicità, compresi i

mezzi di informazione, ad avvertire i residenti e i possessori di autorimesse o garage privati

ubicati nella zona interessata dei provvedimenti istituiti dalla presente ordinanza.

DEMANDA

All’A.S.D. AMICI DELL’UDACE con sede legale a Pordenone in via D’Annunzio n. 3/B, quale

organizzatrice della 18a edizione “Gran Fondo dei Templari – DIPA -Trofeo Città di Pordenone”, il

rispetto di quanto prescritto nella relativa autorizzazione rilasciata ai sensi dell’articolo 9, del D.Leg.vo

Al Settore VI – OPERE PUBBLICHE E GESTIONE DEL TERRITORIO, il compito rendere esecutiva

la presente ordinanza, mediante la l’installazione e apposizione della prescritta segnaletica

stradale, conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e dal D.M. del

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio 2002, nonché l’eventuale posa di transenne,

dissuasori o manufatti per la separazione di corsie conformi al D.P.R n. 495 del 16 dicembre 1992,

dotate di fasce rifrangenti e supportate da idonei dispositivi luminosi intermittenti. Altresì dovrà

provvedere alla loro rimozione e disinstallazione al termine della manifestazione. Inoltre dovrà

provvedere alla copertura dell’eventuale segnaletica verticale in contrasto con il presente

provvedimento. Qualora agli adempimenti o ad alcuni di essi, tramite accordi operativi, venga incaricata

l’organizzazione della manifestazione, nel caso di posizionamento di segnaletica di divieto di sosta con

rimozione forzata, deve essere prodotta dichiarazione di avvenuta apposizione al Comando di Polizia

All’Ufficio comunicazione, stampa, redazione web e social il compito di dare collaborazione per la

massima diffusione della presente alla cittadinanza, Enti e Attività, in particolare delle modifiche alla

circolazione stradale, divieti e limitazioni.

rispetto delle norme previste nella presente Ordinanza.

I trasgressori sono passibili delle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia (D.L.vo 30 aprile 1992,

n. 285 Codice della Strada ed il relativo Regolamento di Esecuzione approvato con D.P.R. 495/1992 e

successive modificazioni ed integrazioni).

La presente Ordinanza viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico.

IL RESPONSABILE

DANILO DEI CAS

