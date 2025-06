Corte Ue: La Corte di giustizia conferma, come già fatto in precedenza dal Tribunale, l’approvazione da parte della Commissione dell’acquisto di alcuni impianti di produzione dell’E.ON da parte della RWE

(AGENPARL) - Roma, 26 Giugno 2025

Sentenze della Corte nelle cause riunite C-464/23 P, C-465/23 P, C-467/23 P, C-468/23 P e C-470/23 P |

EVH e altri/Commissione, nonché nelle cause C-466/23 P | Stadtwerke Hameln Weserbergland, C-469/23

P | eins energie in sachsen, C-484/23 P | Mainova e C-485/23 P | enercity/Commissione.

La Corte di giustizia conferma, come già fatto in precedenza dal Tribunale,

l’approvazione da parte della Commissione dell’acquisto di alcuni impianti

di produzione dell’E.ON da parte della RWE

Nel marzo 2018 le aziende energetiche tedesche RWE ed E.ON, che operano in diversi paesi europei, hanno

annunciato di voler procedere a un complesso scambio di attivi attraverso tre operazioni di concentrazione.

Con la prima operazione, la RWE intendeva acquisire il controllo esclusivo o il controllo congiunto di taluni impianti

di produzione dell’E.ON. La seconda operazione consisteva nell’acquisizione, da parte d ell’E.ON, del controllo

esclusivo sulle attività di distribuzione e di commercio al dettaglio di energia, nonché di taluni impianti di produzione

dell’innogy, una società figlia della RWE. Quanto alla terza operazione, essa prevedeva l’acquisizione da parte d ella

RWE del 16,67% delle quote dell’E.ON.

La prima e la seconda operazione di concentrazione sono state assoggettate a un controllo e autorizzate da parte

della Commissione europea 1, mentre la terza operazione di concentrazione è stata controllata e autorizzata

dall’Autorità federale tedesca garante della concorrenza.

Undici aziende municipali tedesche hanno impugnato le due decisioni di approvazione della Commissione dinanzi al

Tribunale dell’Unione europea.

Con sentenze del 17 maggio 2023 il Tribunale ha respinto, alcuni nel merito, altri per irricevibilità 2, i ricorsi proposti

contro l’approvazione della prima operazione (acquisizione di impianti di produzione dell’E.ON da parte della RWE).

Il Tribunale ha sottolineato che uno scambio di attivi tra imprese indipendenti non costituiva un’«unica

concentrazione». Inoltre, esso ha constatato che la Commissione non era incorsa in errori manifesti nella

valutazione della compatibilità di tale prima concentrazione con il diritto della concorrenza dell’Unione .

Successivamente, con sentenze del 20 dicembre 2023, il Tribunale ha respinto i ricorsi proposti dalle aziende

municipali contro l’approvazione della seconda operazione (l’acquisizione delle attività di distribuzione e di

commercio al dettaglio di energia nonché di taluni impianti di produzione dell’innogy da parte dell’E.ON) 3 . Il

Tribunale ha nuovamente confermato che uno scambio di attivi tra imprese indipendenti non costitui va un’«unica

concentrazione». Inoltre, la Commissione non era incorsa in errori manifesti nemmeno nella valutazione della

compatibilità di tale seconda concentrazione con il diritto della concorrenza dell’Unione.

Nove delle undici aziende municipali hanno impugnato le sentenze del Tribunale del 17 maggio 4 e del 20 dicembre

2023 5 dinanzi alla Corte di giustizia.

Nella sua sentenza EVH e altri la Corte respinge cinque delle nove impugnazioni proposte contro le sentenze

del Tribunale del 17 maggio 2023, rese sul merito della causa, e conferma quindi, come il Tribunale,

l’approvazione da parte della Commissione della prima operazione (acquisto di impianti di produzione

dell’E.ON da parte della RWE). In particolare, la Corte conferma che uno scambio di attivi tra imprese indipendenti

non costituisce un’«unica concentrazione».

Per contro, con le altre quattro sentenze odierne, la Corte annulla quattro sentenze del Tribunale del 17 maggio

2023, con cui quest’ultimo aveva respinto i rispettivi ricorsi come irricevibili per il motivo che le aziende municipali in

questione non erano individualmente interessate dall’approvazione della prima operazione ad opera della

Commissione (acquisto di impianti di produzione dell’E.ON da parte della RWE). In effetti, la Corte rileva che tali

aziende municipali avevano addotto alcuni argomenti relativi all’asserito effetto sostanziale prodotto da questa

operazione sulla loro posizione sul mercato. Ebbene, secondo la Corte, il Tribunale è venuto meno al suo obbligo di

motivazione in quanto non ha fornito alcun elemento di motivazione, nemmeno sommario, che consenta di

comprendere se tali argomenti siano stati esaminati e, in questa ipotesi, perché essi siano stati ritenuti inidonei a

dimostrare un tale effetto.

Tuttavia, statuendo essa stessa, in via definitiva, sulle quattro controversie in esame, la Corte, dopo aver

esaminato i suddetti argomenti, dichiara che le quattro aziende municipali non hanno dimostrato che la loro

posizione sul mercato fosse pregiudicata in maniera sostanziale dall’operazione in questione. Di conseguenza, esse

non hanno dimostrato di essere individualmente interessate dalla relativa decisione della Commissione. Pertanto, la

Corte respinge, come il Tribunale, i quattro ricorsi in quanto irricevibili.

Le impugnazioni contro le sentenze del Tribunale del 20 dicembre 2023, relative all’approvazione da parte della

Commissione della seconda operazione (l’acquisizione, ad opera della E.ON, delle attività di distribuzione e

commercio al dettaglio di energia della innogy e di alcuni impianti di produzione ) sono pendenti davanti alla Corte.

Impugnazioni

Azienda

municipale

riguardanti la

prima

operazione di

sentenze del

Tribunale relative

alla prima

riguardanti la

seconda

operazione di

sentenze del

Tribunale relative

alla seconda

concentrazione

operazione di

concentrazione

concentrazione

operazione di

concentrazione

T-312/20

C-464/23 P

T-53/21

C-171/24 P

Stadtwerke Leipzig

T-313/20

C-465/23 P

T-55/21

C-172/24 P

Stadtwerke Hameln

Weserbergland

T-314/20

C-466/23 P

T-58/21

C-174/24 P

T-315/20

C-467/23 P

T-56/21

C-173/24 P

Naturstrom

T-316/20

T-60/21

EnergieVerbund

T-317/20

C-468/23 P

T-61/21

C-176/24 P

Dresden

eins energie in

sachsen

T-318/20

C-469/23 P

T-59/21

C-175/24 P

T-319/20

C-470/23 P

T-62/21

C-177/24 P

Mainova

T-320/20

C-484/23 P

T-64/21

C-178/24 P

enercity

T-321/20

C-485/23 P

T-65/21

C-179/24 P

Stadtwerke

Frankfurt am Main

T-322/20

T-63/21

IMPORTANTE: Avverso le sentenze o ordinanze del Tribunale può essere presentata impugnazione all a Corte di

giustizia, limitatamente alle questioni di diritto. In linea di principio, l’impugnazione non ha effetti sospensivi. Se essa

è ricevibile e fondata, la Corte annulla la decisione del Tribunale. Nel caso in cui la causa sia matura per essere

decisa, la Corte stessa può pronunciarsi definitivamente sulla controversia; in caso contrario, rinvia la causa al

Tribunale, vincolato dalla decisione emanata dalla Corte in sede di impugnazione.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d’informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il testo integrale e, eventualmente, la sintesi delle sentenze (C-464/23 P, C-466/23 P, C-469/23 P, C-484/23 P e

C-485/23 P) sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Decisione C(2019) 1711 final della Commissione, del 26 febbraio 2019, che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato interno e con

l’accordo SEE (caso M.8871 – RWE/E.ON Assets) e decisione C(2019) 6530 final della Commissione, del 17 settembre 2019, che dichiara una

concentrazione compatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell’accordo SEE (caso M.8870 – E.ON/Innogy); v. inoltre i comunicati

stampa della Commissione IP/19/1432 e IP/19/5582.

Sentenze del 17 maggio 2023, EVH/Commissione, T-312/20; Stadtwerke Leipzig/Commissione, T-313/20; Stadtwerke Hameln

Weserbergland/Commissione, T-314/20; TEAG/Commissione, T-315/20; Naturstrom/Commissione, T-316/20; EnergieVerbund Dresden/Commissione,

T-317/20; eins energie in sachsen/Commissione, T-318/20; GGEW/Commissione, T-319/20; Mainova/Commissione, T-320/20; enercity/Commissione,

T-321/20 e Stadtwerke Frankfurt am Main/Commissione, T-322/20; si vedano anche i comunicati stampa nn. 81/23 e 82/23.

Sentenze del 20 dicembre 2023 EVH/Commissione, T-53/21; Stadtwerke Leipzig/Commissione, T-55/21; TEAG/Commissione, T-56/21; Stadtwerke

Hameln Weserbergland/Commissione T-58/21; eins energie in sachsen/Commissione, T-59/21; Naturstrom/Commissione, T-60/21; EnergieVerbund

Dresden/Commissione; T-61/21, GGEW/Commissione, T-62/21; Stadtwerke Frankfurt am Main/Commissione, T-63/21; Mainova/Commissione, T-64/21

e enercity/Commissione, T-65/21); v. anche comunicato stampa n. 197/23).

V. le aziende municipali elencate in cima a questo comunicato stampa. Per una visione d’insieme delle cause, si veda la tabella supra.

V. tabella supra.

