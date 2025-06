(AGENPARL) - Roma, 25 Giugno 2025

(AGENPARL) – Wed 25 June 2025 COMUNICATO STAMPA

BANCA MPS: CONCLUSA CON SUCCESSO L’EMISSIONE DI UN BOND TIER 2 PER 500

MILIONI DI EURO CON SCADENZA OTTOBRE 2035

RICHIESTE DA PARTE DI INVESTITORI ISTITUZIONALI SIA ITALIANI CHE

INTERNAZIONALI PER OLTRE 1,25 MILIARDI DI EURO

Siena, 25 giugno 2025 – Banca Monte dei Paschi di Siena (la “Banca” o “BMPS”) conclude

con successo il collocamento di un’emissione subordinata di tipo Tier 2 con scadenza

ottobre 2035 e possibilità di rimborso anticipato a ottobre 2030, per un ammontare pari a

500 milioni di euro.

L’operazione, con cui la Banca ritorna a distanza di cinque anni sul mercato delle emissioni

di tipo Tier 2, si inserisce nell’ambito delle attività inerenti alle strategie di ottimizzazione del

capitale.

A conferma dell’elevato interesse per la Banca da parte di investitori sia italiani che

internazionali, gli ordini sono cresciuti rapidamente nel corso della mattinata superando 1,25

miliardi di euro.

L’obbligazione è stata emessa ad un prezzo pari a 99,769% e paga una cedola annua del

4,375% fino a ottobre 2030. Qualora l’emittente decidesse di non esercitare l’opzione di

rimborso anticipato, la cedola verrebbe rideterminata sulla base del tasso swap in euro a 5

anni al momento della data di ricalcolo, aumentato di uno spread pari a 215 bps.

L’emissione, con un rating atteso pari a Ba2 / BB- / BB (Moody’s / Fitch / Morningstar DBRS),

è stata collocata presso un ampio panel di investitori istituzionali: la distribuzione geografica

evidenzia un diffuso interesse a livello nazionale e internazionale, con Regno Unito e Irlanda

al 43%, Italia al 27%, Francia al 15% e altri Paesi al 15%.

Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, Barclays, Citi, IMI-Intesa Sanpaolo, J.P. Morgan,

Morgan Stanley, NatWest e UBS hanno agito in qualità di Joint Bookrunners.

Il presente comunicato sarà disponibile sul sito web all’indirizzo http://www.gruppomps.it

Per ulteriori informazioni:

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

Relazioni Media

Image Building

Cristina Fossati, Anna Pirtali

Investor Relations