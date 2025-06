INVITO: conferenza stampa 27/06 ore 14 Sala Moncalvo

(AGENPARL) - Roma, 24 Giugno 2025

(AGENPARL) – Tue 24 June 2025 Gentili colleghi,

con la presente siete invitati alla conferenza stampa di presentazione del nuovo Direttore di Gastroenterologia dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Alessandria, Dott. Marco Orsello, che si terrà il 27 giugno alle ore 14 nella Sala Moncalvo dell’Ospedale Civile (primo piano).

Sarà anche l’occasione per presentare le attività della struttura e tracciarne la storia insieme ad alcuni ex Direttori.

Sperando in una vostra partecipazione, si porgono cordiali saluti.

Ufficio Comunicazione

***********************

SSD Formazione, Comunicazione, Fundraising e Processi Amministrativi DAIRI | Dipartimento Attività Integrate Ricerca e Innovazione

Azienda Ospedaliero-Universitaria SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo

Via Venezia, 16 – 15121 Alessandria

tw @AziendaOspAL | fb @aoalessandria | LinkedIn @aoalessandria | Instagram @aoalessandria

[cid:d6d78da3-4579-485e-adc8-55cdabde270e]

________________________________