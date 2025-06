[INGV Comunicato stampa] VULCANOLOGIA | Al Congresso IAVCEI di Ginevra i seminari per i 25 anni dell’INGV

(AGENPARL) - Roma, 24 Giugno 2025

(AGENPARL) – Tue 24 June 2025 VULCANOLOGIA | Al Congresso IAVCEI di Ginevra i seminari per i 25 anni

dell’INGV

[Roma, 24 giugno 2025]

Dal 29 giugno al 4 luglio, presso l’Uni Mail dell’Università di Ginevra, in

Svizzera, si terrà IAVCEI25, il Congresso Internazionale della IAVCEI

(International

Association of Volcanology and Chemistry of the Earth’s Interior), uno

degli eventi più prestigiosi dell’anno sulle scienze vulcanologiche.

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), in qualità di

membro del Comitato Organizzatore Italiano, sarà presente all’edizione di

quest’anno, dal titolo “The energies of magma: From volcanic eruptions and

mineral resources to geothermal production and sustainability”, con uno

stand e con numerosi talks e poster.

Nell’ultima Newsletter pubblicata da IAVCEI è stato dedicato ampio spazio

all’INGV, con un articolo sulle iniziative organizzate in occasione

del venticinquennale

della fondazione dell’Istituto. L’articolo è stato redatto da Paola

Montone, Dirigente di Ricerca dell’INGV e Editor-in-Chief della rivista “Annals

of Geophysics”, edita dallo stesso Istituto. Tra le iniziative, particolare

interesse ha suscitato il ciclo di seminari scientifici raccolti nel volume

pubblicato dall’Editorial Board di “Annals of Geophysics”, dal titolo

“Embracing

the Past, Empowering the Present and Envisioning the Future”,

La lunga collaborazione tra INGV e IAVCEI sottolinea l’importanza della

cooperazione internazionale nella promozione della conoscenza scientifica

con l’Istituto che, grazie al suo impegno costante per la ricerca,

l’innovazione e le attività di servizio alla società, continua ad essere

riconosciuto come eccellenza nel campo delle Geoscienze.

Clicca qui per

conoscere il programma completo di IAVCEI25

Link utili:

Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV)

International Association of Volcanology and Chemistry of the Earth’s

Interior (IAVCEI)

IAVCEI – Newsletter 2/2025

