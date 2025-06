(AGENPARL) - Roma, 19 Giugno 2025

(AGENPARL) – Thu 19 June 2025 Il Museo Omero piange la scomparsa del Maestro Paolo Annibali

ANCONA – Il Museo Tattile Statale Omero saluta con profonda commozione

Paolo Annibali, scultore di rara sensibilità e uomo di straordinaria

umanità. Un vero artista, un caro amico.

La notizia della sua scomparsa ci ha colti di sorpresa, nonostante

sapessimo quanto avesse dovuto convivere a lungo con la malattia. Forse,

proprio per questo, ci sembrava che la sua voglia di vivere, la sua

forza e la sua passione lo avrebbero accompagnato ancora per molto.

Tante volte aveva già vinto questa sfida.

Artista autentico, interprete intenso della fragilità umana e, al tempo

stesso, della sua dignità, Annibali ha saputo raccontare l’uomo moderno

con uno sguardo classico, composto, lontano da ogni esibizionismo. Le

sue opere – amate, ma mai ostentate – parlano un linguaggio sincero, che

nasce da uno stile rigoroso e da una visione profonda dell’esistenza.

Il Presidente Aldo Grassini ha voluto ricordarlo con parole cariche di

affetto e stima: “Annibali è stato per me e per mia moglie un caro

amico. Un’amicizia nata nel tempo condiviso durante la creazione della

mostra “Dirà l’argilla”, tra le più belle ospitate dal nostro Museo. La

sua passione per il lavoro del pensiero e della mano, la sua gentilezza,

la sua signorilità e la sua cultura, mai esibita ma sempre offerta con

umile generosità, resteranno un ricordo prezioso. Insieme a tutto lo

staff del Museo Omero, io e mia moglie ci stringiamo con affetto alla

sua famiglia, anch’essa a noi molto cara”.

Nel nome dell’arte e dell’amicizia, il Museo Omero custodirà con

gratitudine la memoria e le opere di Paolo Annibali, consapevole che il

suo sguardo sul mondo continuerà a vivere e a ispirarci.

Redazione

Museo Tattile Statale Omero

Mole Vanvitelliana

Banchina Giovanni da Chio 28 – 60121 Ancona

http://www.museoomero.it [1]