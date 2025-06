CS EXPO 2025 DI OSAKA SETTIMANA DELLA SARDEGNA

(AGENPARL) - Roma, 19 Giugno 2025

Thu 19 June 2025 COMUNICATO STAMPA

eXPO 2025 di osaka: da domenica 22 a sabato 28 la regione sardegna protagonista FRA PATRIMONIO AMBIENTALE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA

C agliari, 19/06/2025

Dal 22 al 28 giugno la Regione Sardegna, con il coordinamento dell’assessorato dell’Industria, sarà la protagonista del Padiglione Italia all’Esposizione Universale di Osaka 2025. Un evento di straordinaria rilevanza internazionale che per l’Isola rappresenta una occasione unica per promuovere la propria identità e il proprio patrimonio, nonché per esprimere il contributo che la Sardegna offre al dibattito globale sul futuro della società, dell’ambiente e delle tecnologie.

La Regione, rappresentata dal vicepresidente Giuseppe Meloni, avrà l’opportunità di mostrare al mondo le proprie specificità, valorizzando in particolare il proprio patrimonio culturale, il design, le tradizioni artigianali, la sostenibilità ambientale e le innovative soluzioni tecnologiche che stanno emergendo sul territorio.

Il tema della partecipazione sarda, che si inserisce nel contesto del più ampio tema nazionale di “L’arte rigenera la vita”, avrà come obiettivo principale quello di esplorare e presentare l’interconnessione tra la cultura tradizionale e l’innovazione tecnologica. La Sardegna proporrà un racconto autentico di come la propria tradizione millenaria sia in grado di dialogare con le nuove frontiere della sostenibilità e della digitalizzazione. Saranno messi in luce i temi della sostenibilità ambientale, della resilienza delle comunità locali, e delle innovazioni nel campo del design e delle tecnologie verdi, tutte aree in cui la Sardegna è impegnata con progetti concreti, mirando alla creazione di una società più equa, inclusiva e sostenibile. Inoltre, si porrà particolare attenzione alle eccellenze artigianali e culturali, simbolo della tradizione sarda, reinterpretate in chiave moderna, mostrando come la cultura e l’arte possano essere vettori di innovazione e di sviluppo economico sostenibile.

Tantissimi eventi previsti nel fitto programma – che alleghiamo – che partirà con il taglio del nastro effettuato dall’assessore del Turismo Franco Cuccureddu domenica 22 alle ore 10,30 (ora locale, il fuso orario è di 7 ore in avanti rispetto all’Italia).

Da segnalare martedì 24, dalle 15 alle 18, l’evento “La civiltà nuragica, i giganti di Mont’e Prama e il parco del Sinis”. In ambito archeologico, segnaliamo, inoltre, la conferenza “Arte e Architettura nella Sardegna preistorica: le Domus de Janas”, sulla candidatura a Patrimonio mondiale Unesco del sito seriale che sarà presentata venerdì 27 dalle 15 alle 17.

Il Giappone è poi famoso per l’amore per le maschere e l’interesse per la tradizione sarda in materia è molto forte. C’è già grande attesa per il doppio appuntamento di mercoledì 25 : dalle 16 “I carnevali di Sardegna” – una conferenza arricchita da una performance dal vivo con maschere tradizionali che metterà in evidenza l’importanza del Carnevale in Sardegna come simbolo di identità e forte attrattiva turistica. Particolare attenzione sarà riservata ad alcune maschere emblematiche: i Mamuthones e gli Issohadores di Mamoiada, i Thurpos di Orotelli, i Boes, Merdules e la Filonzana di Ottana. Questi ultimi saranno protagonisti dalle 18 alle 18,30 dell’evento “Le maschere del carnevale di Ottana”, in cui è in programma la vestizione e l’azione scenica delle maschere tradizionali del paese barbaricino.

Centrale nella settimana della Sardegna sarà poi la sfida dell’ Einstein Telescope, il progetto di portare nell’ex miniera di Sos Enattos a Lula il rivelatore di onde gravitazionali europeo. Sono ben due i convegni organizzato in collaborazione con l’Istituto nazionale di fisica nucleare (Infn): mercoledì 25 dalle 15 alle 18 “A territory of science”, e giovedì 26 dalle 10 alle 12 “Italy and Japan in the worldwide gravitational wave ntwork Ligo-Vigro-Kagra and Einstein Telescope”, a cui parteciperà anche il premio Nobel Takaaki Kajita . Il panel illustrerà la rete mondiale di infrastrutture di ricerca che comprende Ligo negli Stati Uniti, Virgo in Italia e Kagra in Giappone.

Sempre giovedì 26 è poi in programma un’importante sessione organizzata in collaborazione con il Ministero del Made in Italy (Mimit) per l’attrazione degli investimenti esteri in Sardegna dal titolo “Il Giappone racconta l’Italia” riunendo istituzioni e aziende del Giappone interessate a investire in Sardegna. All’interno dell’evento il Centro Regionale di Programmazione coordinerà una sessione dedicata alle opportunità e potenzialità che l’Einstein Telescope e i siti minerari dismessi della Sardegna rappresentano per gli investitori giapponesi.

Venerdì 27 un doppio appuntamento per il turismo: alle 11 la conferenza stampa la presentazione di “Destinazione Sardegna” denominata “Heart of Meditterranean sea” e alle 14 alle 19,30 il workshop tra gli operatori del turismo “La Sardegna incontra il Giappone”.

A concludere il programma della settimana, sabato 28 alle 18, il concerto “ La voce della pietra. Le pietre sonore di Pinuccio Sciola ”, una performance musicale con la direzione di Andrea Granitzio, la partecipazione di Maria Sciola alle pietre sonore di Pinuccio Sciola, un artista sardo che ha saputo trasformare la pietra in uno strumento musicale, creando sculture sonore che emettono suoni naturali quando vengono toccate o sfiorate, e con la collaborazione del quartetto d’archi giapponese “Expo 2025 Osaka Kansai”.

