AGEVOLAZIONI TARI — COMUNE DI ANCONA – UFFICIO STAMPA – COMUNICATO DI GIOVEDI’ 19 GIUGNO

AGEVOLAZIONE TARI PER LE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI FUORISEDE

Il Comune di Ancona ha introdotto un’importante novità in materia di TARI: all’interno della delibera consiliare relativa alle variazioni tariffarie, discussa e approvata questa mattina in Consiglio Comunale, è stata inserita un’agevolazione specifica per le famiglie degli studenti universitari anconetani fuorisede.

A partire dalla data della richiesta, le famiglie potranno dimostrare che il proprio figlio o la propria figlia risiede stabilmente in un altro Comune per motivi di studio e che già paga la TARI nello stesso Comune di domicilio universitario. In questo modo sarà possibile evitare la doppia imposizione tariffaria, fino ad oggi applicata.

Per avere l’agevolazione occorre presentare ad Anconaentrate copia del certificato di iscrizione universitaria, copia del contratto di locazione o altro titolo equivalente e copia della ricevuta di avvenuto pagamento annuale della TARI del Comune di domicilio.