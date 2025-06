(AGENPARL) - Roma, 19 Giugno 2025

(AGENPARL) – Thu 19 June 2025 A Palazzo Valentini il convegno “Corruzione, mafie e beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Quali scenari futuri?”. Angelucci: “fondamentale riflessione seria, fondata e condivisa sui temi della legalità e della giustizia sociale”

Nella giornata di ieri a Palazzo Valentini ha preso il via il convegno “Corruzione, mafie e beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Quali scenari futuri?” che continuerà con panel dedicati fino alla giornata di oggi.

Nel corso dell’evento, promosso da Città metropolitana, dalla Pontificia Academia Mariana Internationalis, l’Associazione Sette Colonne e Armando Curcio Editore, sono state affrontate le problematiche che riguardano direttamente il principio di legalità in uno stato democratico come quello italiano, cercando di spiegare il problema relativo alla potenza delle mafie a livello nazionale ed internazionale e il fenomeno mafioso in quanto perdita del diritto di libertà e di dignità di ogni uomo.

Ad essere affrontata anche la tematica del ruolo e delle attività dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, che rimane centrale nella riaffermazione della legalità attraverso la restituzione dei beni confiscati ai territori colpiti dal fenomeno ai cittadini.

Tra i relatori l’On. Lorenzo Guerini, Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica (COPASIR); Giuseppe Meliadò, Presidente della Corte di Appello di Roma; il Prefetto Vittorio Rizzi, Direttore Generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e Padre Stefano Cecchin OFM, Presidente della Pontificia Academia Mariana Internationalis presso la Santa Sede.