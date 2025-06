(AGENPARL) - Roma, 17 Giugno 2025

(AGENPARL) – Tue 17 June 2025 NOTA FARNESINA – COLLOQUI TELEFONICI DEL MINISTRO TAJANI CON I MINISTRI DI BAHREIN, KUWAIT E SIRIA

Il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani ha avuto oggi colloqui telefonici con i Ministri degli Esteri del Bahrein, Abdullatif Bin Rashid Al-Zayani, del Kuwait, Abdullah Ali Al-Yahya, e della Siria, Asaad Al Shaibani, nell’ambito dell’azione italiana di concerto con i partner internazionali volta a fermare l’escalation in Medio Oriente.

Il Ministro ha sottolineato ai suoi omologhi l’importanza di mantenere aperti tutti i canali di comunicazione per preparare insieme il ritorno a negoziati diplomatici. Tajani ha confermato che l’Italia sostiene il diritto all’autodifesa di Israele e che bisogna evitare che l’Iran acquisisca l’arma atomica. A tal proposito il Ministro ha riferito agli interlocutori di essere in contatto con il Ministro degli Esteri dell’Oman Al Busaidi e con gli altri paesi della regione per facilitare la ripresa del dialogo tra Washington e Teheran con la mediazione di Mascate. L’obiettivo è la stabilità della regione in una prospettiva di pace e sicurezza, anche economica.

Tajani inoltre ha evidenziato l’importanza di garantire la libertà dei commerci marittimi e, come sottolineato nel corso dei colloqui con il Ministro iraniano Araghchi, di mantenere sicura la navigazione nello stretto di Hormuz, ricordando a questo riguardo il lavoro dell’operazione UE “Aspides” schierata nel Mar Rosso.

Sulla situazione a Gaza, Tajani ha sottolineato l’urgenza di un immediato cessate il fuoco e di un processo negoziale che conduca alla soluzione di “due popoli – due Stati”. Tajani ha ribadito l’appello dell’Italia affinché si raggiunga il pieno accesso degli aiuti umanitari alla Striscia, ricordando l’impegno del nostro Paese con aiuti alimentari e sanitari alla popolazione civile di Gaza nell’ambito del programma ‘Food for Gaza’ e delle evacuazioni sanitarie di minori palestinesi.