(AGENPARL) - Roma, 17 Giugno 2025

(AGENPARL) – Tue 17 June 2025 *Negativo il test per il sospetto caso di Dengue, annullata la

disinfestazione straordinaria*

Rientra l’allarme per il presunto caso di Dengue in città di cui, nella

giornata di ieri, era stata data comunicazione alla cittadinanza in via

precauzionale. I risultati dei test di laboratorio sono stati comunicati al

Comune di Piacenza da parte dell’Ausl nel tardo pomeriggio di oggi: esito

negativo.

Non si tratta, dunque, di un caso di infezione da virus Dengue o

Chikungunya.

Di conseguenza è stata revocata l’ordinanza urgente per l’avvio di una

disinfestazione straordinaria mirata a contrastare la diffusione della

zanzara tigre nelle zone di Borgotrebbia e di via Beverora che prevedeva un

piano di interventi nella notte tra oggi, 17 giugno, e domani, 18 giugno, e

nelle due notti successive.

L’Amministrazione comunale coglie comunque l’occasione per ricordare

l’importanza della prevenzione anche da parte dei cittadini: è sempre

opportuno, soprattutto in questa stagione, evitare la formazione di

ristagni d’acqua nei propri spazi verdi e cortilizi ed è altrettanto

opportuno effettuare con regolarità trattamenti larvicidi nelle caditoie,

utilizzando prodotti specifici disponibili in farmacia.

Andrea Pasquali

Portavoce del Sindaco

Comune di Piacenza