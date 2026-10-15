﻿Fontana trasmette lettera Mattarella a gruppi parlamentari su stretta giornate nazionali

(AGENPARL) - Roma, 15 Ottobre 2026 - Il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, ha trasmesso ai gruppi parlamentari la lettera del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, relativa alle giornate nazionali, auspicando che in sede politica si possano individuare i criteri omogenei richiamati dal Capo dello Stato.
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