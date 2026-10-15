[ufficio.stampa@comune.sanseverinomarche.mc.it] Com. stampa n. 711 (Si inaugura il festival “I Racconti della Dea Feronia”: fino a domenica iniziative dedicate a libri, storie, arte e passeggiate patrimoniali) + foto

(AGENPARL) - Roma, 15 Ottobre 2026 - N. 711
15 OTTOBRE 2026
SI INAUGURA IL FESTIVAL "I RACCONTI DELLA DEA FERONIA". FINO A DOMENICA
INIZIATIVE DEDICATE AI LIBRI, A STORIE, ARTE E PASSEGGIATE PATRIMONIALI
Racconti della Dea Feronia", il festival dedicato ai libri, alle storie,
all'arte e alle passeggiate patrimoniali che trasformerà la Città di San
Severino Marche in un vivace cantiere culturale fino a domenica.
Promosso dal Comune di San Severino Marche e ideato dall'associazione
culturale Ev, il festival è risultato primo a livello nazionale tra i
progetti selezionati dal bando "Città che legge" del Centro per il Libro