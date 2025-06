17-06-2025 – C.S. PROVINCIA MB – Progetto RiVA

(AGENPARL) - Roma, 17 Giugno 2025

Progetto RiVA: la Provincia investe nella valorizzazione del capitale umanoMonza e Brianza tra le amministrazioni protagoniste del cambiamento: al centro, persone e competenze

Monza, 17 giugno 2025 – Venerdì 13 giugno si è svolto, presso la sede della Provincia di Monza e della Brianza, l’incontro di presentazione del Progetto RiVA – Risorse umane per il Valore pubblico, rivolto a dirigenti e responsabili dell’Ente. L’iniziativa, promossa in collaborazione con Formez PA, rientra nel quadro delle riforme del PNRR per la modernizzazione della Pubblica Amministrazione.

Durante l’incontro, gli esperti di Formez hanno illustrato il nuovo approccio alla gestione strategica delle risorse umane, basato sulla centralità delle competenze. Un cambio di paradigma che punta a rendere il lavoro pubblico più attrattivo, flessibile e orientato ai risultati, in linea con le sfide attuali: ricambio generazionale, conciliazione vita-lavoro, innovazione tecnologica e impatto dell’intelligenza artificiale.

Il Progetto RiVA si inserisce nella Missione 1 del PNRR – Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA, e mira a costruire un modello condiviso di gestione del capitale umano, fondato su un sistema professionale basato sulle competenze (CBHRM), una biblioteca nazionale di profili e competenze (Banca Dati Unica) e strumenti digitali per la programmazione del fabbisogno di personale, la valutazione delle competenze, la formazione e lo sviluppo professionale.

Tra i vantaggi attesi: maggiore efficacia nei processi di reclutamento e mobilità, valorizzazione delle competenze interne, miglioramento della performance organizzativa e rafforzamento della motivazione del personale.

La Provincia MB è una delle 58 amministrazioni pilota che hanno aderito al progetto, contribuendo alla sperimentazione di un nuovo modello di gestione delle risorse umane nella PA, più moderno, trasparente e orientato al valore pubblico.

Per approfondire: www.riva.gov.it/progetto