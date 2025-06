(AGENPARL) - Roma, 14 Giugno 2025

SAN MARTINO: AL VIA LA RASSEGNA "STORIE DI FRAZIONI" NELL'AMBITO DEL SANMA

BEER FEST. INAUGURATO ANCHE IL SECONDO DEFIBRILLATORE (DAE) DONATO DAI

VOLONTARI DI PRO SOCIAL AL COMUNE

Ferrara, 14 giugno 2025 – Al via la seconda edizione di “Storie di

Frazioni”, il progetto dell’Amministrazione comunale che punta a

valorizzare le comunità e le realtà locali attraverso eventi dedicati a

raccontare le storie dei cittadini e delle associazioni che animano il

forese.

La prima tappa di quest’anno si è tenuta ieri sera a San Martino in

occasione della 4ª edizione del SanMa Beer Fest, festa della birra

organizzata come ogni anno dall’associazione ODV Volontari Pro Social che

sarà aperta tutti i weekend di giugno da venerdì a domenica (eccetto

l’ultimo, che sarà aperta solo venerdì 27 e sabato 28, non domenica).

L’evento ha preso il via in piazza con una breve introduzione sul progetto

“Storie di Frazioni” grazie ai volontari dell’associazione, che sono saliti

sul palco per raccontare la loro storia e il loro impegno nei confronti

della comunità di San Martino. Per l’occasione, c’è stata anche la consegna

e l’inaugurazione del secondo defibrillatore (DAE), donato da ODV Volontari

Pro Social al Comune, che si inserisce all’interno del progetto “Ferrara

Città Cardioprotetta”. Il momento è stato accompagnato dalla benedizione di

don Graziano Donà e dai saluti delle autorità.

Erano presenti il sindaco Alan Fabbri e l’assessore alle Politiche sociali

e alle Frazioni Cristina Coletti.

“Il valore di un’amministrazione si misura su quando essa si avvicina alle

proprie comunità, sapendone cogliere i momenti di crescita. La festa di San

Martino è un bell’esempio di come una frazione e i propri abitanti possano

realizzare progetti di miglioramento per tutta la comunità”, ha

sottolineato il sindaco Alan Fabbri.

“Un fare a tutto tondo, che vede oggi, oltre all’inaugurazione della SanMa

Beer Fest di San Martino, la donazione di un secondo defibrillatore per la

frazione, che si va a unire al percorso tanto voluto da questa

amministrazione, Ferrara Cardio Protetta. Ringraziamo l’associazione ODV

Volontari Pro Social per l’attenzione al sociale, sempre altissima,

l’impegno per la comunità e la grande voglia che ha di fare per gli altri,

al servizio del bene Comune”, ha aggiunto l’assessore con delega alle

Frazioni Cristina Coletti.

Dopo l’intervento dei rappresentanti di ODV Volontari Pro Social, sono

state consegnate quattro targhe celebrative a chi ha contribuito

all’acquisto del DAE e di un assegno simbolico di 1.000 euro

all’associazione “Nati Prima” per il suo impegno nell’assistenza

perinatale. Alcuni rappresentanti dell’Azienda USL di Ferrara hanno

illustrato il funzionamento e l’importanza del defibrillatore.

Alcune immagini della serata inaugurale di ieri.

