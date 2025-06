(ARC) Giornalismo: Anzil, comunicazione rafforza rapporto con cittadini

(AGENPARL) - Roma, 14 Giugno 2025

giornalismo di Ronchi dei legionari

Trieste, 14 giu – “La nostra societ? si trova di fronte a una

trasformazione profonda e rapida della comunicazione in ambito

pubblico. Con l’evoluzione dei mass-media, la diffusione dei

social network e di conseguenza l’instaurarsi di un rapporto pi?

diretto tra cittadini e pubblici amministratori, negli ultimi

decenni, il linguaggio istituzionale ha progressivamente ceduto

il passo a forme pi? dirette, sintetiche e talvolta mirate a far

leva sulle emozioni”.

Lo ha detto il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia Mario

Anzil in occasione dell’incontro “Com’? cambiato il linguaggio

della politica?”, tenutosi nell’ambito del Festival del

giornalismo di Ronchi dei Legionari, durante il quale ha anche

evidenziato che “se da un lato la disintermediazione nella

comunicazione comporta vantaggi in termini di accessibilit? e

trasparenza dall’altro solleva interrogativi su come mantenere

equilibrio, responsabilit? e senso della misura nel confronto

pubblico, con il rischio che l’urgenza prevalga sulla qualit? del

messaggio e che la semplificazione si traduca in banalizzazione”.

Anzil ha rimarcato che “le istituzioni devono utilizzare un

linguaggio comprensibile e rispettoso. Non si tratta, ovviamente,

di tornare a formule retoriche ormai distanti dalla societ?, ma

di adottare uno stile che favorisca il dialogo, riconosca la

complessit? dei problemi e, soprattutto, non alimenti sterili

contrapposizioni e inutili polemiche”.

Il vicegovernatore ha proseguito osservando che “nei campi della

comunicazione politica e istituzionale la trasformazione digitale

rappresenta, in quanto strumento di partecipazione consapevole e

di cittadinanza attiva, sia una sfida sia una straordinaria

opportunit?. La chiave sta nell’uso di un linguaggio pubblico

adeguato ai tempi, ma fedele ai valori fondanti della democrazia,

a partire dal rispetto delle opinioni altrui, anche se

personalmente non condivise”.

Anzil ha, infine, rimarcato che “ogni scelta comunicativa da

parte delle istituzioni deve contribuire non solo a informare, ma

anche a rafforzare il patto di fiducia con i cittadini e le

comunit? locali. La politica, intesa nel suo significato pi?

alto, come servizio alla collettivit?, ha bisogno oggi pi? che

mai di parole che costruiscano, uniscano e semplifichino”.

All’incontro, moderato dal giornalista Francesco De Filippo,

hanno partecipato le giornaliste Brunella Bolloli, Greta

Sclaunich e Simona Maggiorelli e Francesco Giubilei (editore,

presidente della Fondazione Tatarella e direttore scientifico

della Fondazione Alleanza Nazionale).

