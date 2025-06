Estate, gli eventi per la Festa del patrono: domani Benji e Fede, domenica nove esibizioni a “Un palco per tutti”

(AGENPARL) - Roma, 13 Giugno 2025

domani Benji e Fede, domenica nove esibizioni a “Un palco per tutti”

Cresce l’attesa per il concerto che aprirà, domani sera, sabato 14 giugno gli appuntamenti dell’estate. In occasione della festa patronale sarà il duo pop Benji e Fede a esibirsi in piazza Garibaldi dalle 21,30. Benjamin Mascolo e Federico Rossi tornano sul palco dopo la pubblicazione di un nuovo singolo e si apprestano ad aprire il tour estivo che li vedrà nelle principali location italiane. Il concerto è a ingresso gratuito.

Domenica 15, invece, dalle 21 ci sarà il “Palco per tutti” sempre a piazza Garibaldi dalle 21. Sono nove tra la Corale polifonica “Città di Anzio”, singoli e band ad avere risposto al bando del Comune destinato alle realtà locali.

Si esibiranno la Corale Polifonica Città di Anzio con “Napoli canta”; la rock band “I Qualunquisti”; il cantante Stretch; il trio rock “Pongo”; il tenore lirico Donato Leoni; la band di inediti e cover “Cupo and the IPA Lovers”; il gruppo hit rock S.O.S. Stupids on Stage; la musica italiana tra cover e inediti del Gruppo Collettivo Zero, infine brani pop rock inediti e non del trio piano-chitarra e voce “Corneo”. A presentare la serata ci sarà Dina Tomezzoli.

“Sono i primi due appuntamenti previsti per l’estate – dice l’assessore al turismo, Valentina Corrado – iniziamo con la festa patronale, a breve renderemo noti tutti gli eventi previsti sul territorio, in centro come in periferia”.

