13/6/2025

CELEBRATO AL CASTELLO DI MIRAMARE IL 163° ANNIVERSARIO

DALLA FONDAZIONE DELLA POLIZIA LOCALE

La Polizia Locale di Trieste ha celebrato oggi, venerdì 13 giugno 2025, nella

suggestiva cornice del Parco di Miramare, il 163° anniversario della sua

Fondazione, grazie alla gentile concessione del Museo Storico e il Parco del Castello

di Miramare. La cerimonia ha avuto luogo nel piazzale interno antistante il Castello,

alla presenza delle Autorità civili, militari e religiose: a impreziosire la cerimonia, una

rappresentanza della sezione equestre della Polizia Locale di Pordenone.

Sono intervenuti il Vicesindaco, Serena Tonel, l’Assessore alle Politiche della

sicurezza cittadina, Caterina de Gavardo, il Comandante della Polizia Locale, Walter

Milocchi, l’Assessore regionale alle Autonomie Locali, Pierpaolo Roberti e

l’europarlamentare Anna Maria Cisint.

Portando i saluti alle Autorità militari, civili, religiose e consolari e a tutti gli

intervenuti e rivolgendo un ringraziamento al Ministero della Cultura e in particolare

alla dott.ssa Andreina Contessa “per l’opportunità di festeggiare l’anniversario in un

luogo meraviglioso, rendendo questa occasione ancora più memorabile”, il

Comandante della Polizia Locale, Walter Milocchi, ha formulato i migliori auguri alla

Banda della Polizia Locale per i suoi 20 anni e ha espresso il più sentito

ringraziamento alla Prefettura e a tutte le forze di Polizia per il loro costante

impegno e collaborazione. “La stretta collaborazione tra le istituzioni – ha dichiarato

Milocchi – è essenziale per affrontare le sfide quotidiane e creare un ambiente più

sicuro per tutti”. “Questo impegno congiunto – ha proseguito – permette di prevenire

i rischi e di far sì che i cittadini possano partecipare agli eventi con serenità. Un

ringraziamento speciale va quindi ai funzionari, agli ispettori, agli agenti e a tutto il

personale amministrativo della Polizia Locale”.

La festa ha fornito anche l’occasione per “stilare un bilancio di quanto è stato fatto e

tracciare le linee di sviluppo di un’azione che dovrà proseguire al meglio negli anni a

venire”.

“Nel periodo dal 1° maggio 2024 al 30 aprile 2025 – ha riferito Milocchi – sono stati

rilevati 1.937 incidenti stradali: un numero inferiore a quelli dell’anno precedente

(2.188), ma ancora troppo elevato. Tragico il confronto per gli incidenti mortali, 11,

quasi il doppio rispetto all’anno precedente, quando erano stati 6. Per quanto

riguarda la sicurezza stradale, da gennaio sono state ritirate per sospensione breve

88 patenti: un segnale di attenzione per garantire comportamenti più sicuri sulla

strada. Inoltre, sono stati accertati 26 reati di omissione di soccorso, che

rappresentano comportamenti gravi e che vengono affrontati con fermezza per

tutelare la sicurezza di tutti gli utenti della strada. Per quanto riguarda la lotta al

degrado sono stati effettuati 443 Dacur, il cosiddetto Daspo urbano e 5

allontanamenti dalle cosiddette “Zone Rosse”. Inoltre, sempre nelle “Zone Rosse”,

sono stati svolti 246 controlli specifici insieme a 106 controlli interforze e 57 controlli

relativi a invasioni di edifici. In totale, sono state identificate 3.576 persone,

dimostrando un impegno costante nel mantenere il territorio più sicuro e contrastare

comportamenti che contribuiscono al degrado urbano. Il personale del Corpo della

Polizia Locale ha poi ha eseguito 30 arresti, 943 notizie di reato, e sono state 270 le

persone denunciate. Da non dimenticare l’educazione stradale che si propone di

insegnare ai giovani sin dalla più tenera età le regole della strada. A questa attività

hanno partecipato 211 classi dalle scuole dell’infanzia alle scuole secondarie di primo

grado, per un totale di 3.660 alunni e 596 ore di lezione. Il dato relativo alle sanzioni a

tutela dell’ambiente e a protezione degli animali ha visto elevarne 188 per la legge

Benessere animali, 451 per il Regolamento rifiuti e 13 con riferimento al Regolamento

Verde Pubblico. Il servizio H24 rappresenta una risposta fondamentale alle numerose

esigenze della comunità e un passo importante per rafforzare la sicurezza del nostro

territorio. Si tratta di un momento storico molto significativo, sia per la Città che per il

Corpo di Polizia Locale. Desidero ringraziare di cuore pertanto tutto il personale per

l’impegno, la professionalità e la grande dedizione al lavoro. Altra grande novità di

questi ultimi mesi è l’arrivo nel Corpo della Polizia Locale dell’unità cinofila antidroga,

un progetto che rappresenta un valore aggiunto per l’attività della Polizia Locale ed è

uno degli strumenti che l’Amministrazione comunale sta mettendo in campo per

combattere il degrado urbano e l’insicurezza percepita dalla cittadinanza. Pochi

giorni fa è scaduto il bando e a breve inizieranno le prove per la selezione di 19 nuovi

agenti che potranno entrare in organico già alla fine dell’anno. Colgo infine

l’occasione per ringraziare questa Amministrazione, sempre molto attenta e sensibile

alle tematiche della sicurezza”.

“La celebrazione del 163° anniversario dalla fondazione della Polizia Locale – ha

dichiarato l’Assessore Caterina de Gavardo – è un’occasione che certifica il ruolo

sempre più importante di un’istituzione che in questi anni ha accompagnato ogni

attimo di vita della nostra città, ponendosi come priorità quella di essere sempre al

servizio della comunità con responsabilità, senso civico e coraggio che significa

affrontare le sfide con senso del dovere, professionalità e tanto cuore. Significa

lavorare con impegno spesso oltre il proprio orario, rischiando anche la propria

incolumità per la collettività. Per questo voglio ringraziare di cuore tutta la squadra

della Polizia Locale: gli operativi, ma anche chi sta dietro le quinte, svolgendo un

fondamentale lavoro amministrativo e voglio anche ringraziare le vostre famiglie per

la pazienza, per l’attenzione, per l’orgoglio nei confronti del vostro impegno per la

città. L’ultimo anno ha portato due importanti consapevolezze: da una parte la

centralità del tema della sicurezza (urbana, stradale, del consumatore, sul lavoro),

senza la quale non può esserci sviluppo economico, culturale e sociale, e dall’altra la

necessità dell’ascolto profondo, costante e attento del territorio. Trieste cambia, si

evolve, cresce e chiede ogni giorno alla Polizia Locale flessibilità, risposte concrete e

presenza e gli agenti rispondono con attenzione, impegno e tanto lavoro, assumendo

anno dopo anno un ruolo diverso nel panorama della sicurezza urbana e che richiede

grande professionalità, specializzazione, esperienza. Aumenta il lavoro di squadra

con le altre forze dell’ordine basti pensare ai 106 servizi interforze che la Polizia

Locale ha svolto nel corso dell’ultimo anno. Da poco è stato attivato il servizio

notturno e abbiamo introdotto con grande orgoglio nel nostro corpo l’unità cinofila e

riportato la Polizia Locale a piedi fisicamente nei quartieri. Tutto questo, mentre è in

corso un sostanziale ricambio generazionale. Colgo l’occasione per ringraziare chi è

andato o sta per andare in pensione. Da parte mia non posso che mettere tutta

l’energia possibile per essere all’altezza del ruolo che mi è stato affidato, all’altezza

del glorioso Corpo della Polizia locale di Trieste, all’altezza della nostra Città. Sono

onorata di servire Trieste e sono profondamente orgogliosa di voi e del vostro

lavoro”.

Anche a nome del Sindaco, Roberto Dipiazza, il Vicesindaco Serena Tonel ha

salutato le Autorità, i rappresentanti dei Corpi di Polizia Locale e gli agenti, il

Comandante Milocchi “per il suo impegno quotidiano” e l’Assessore de Gavardo “per

l’entusiasmo e la determinazione con cui svolge il suo ruolo di assessore alle

Politiche della sicurezza cittadina”. “È importante – ha affermato il Vicesindaco Tonel

– riconoscere l’impegno di chi lavora con passione per il benessere e la sicurezza

della comunità, anche quando questo ruolo può essere complesso. Presidiare ogni

giorno il tessuto urbano di una città, soprattutto quando questa attraversa un forte

cambiamento, non è affatto facile. Richiede grande professionalità e dedizione,

qualità che voi dimostrate costantemente. Festeggiare qui con voi, in questa location